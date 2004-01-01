如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的音效。它所重现的音效可与剧场音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 带给您近乎完美的高清娱乐体验。
全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清品质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。
通用串行总线或 USB 是将外围设备轻松高速连接至电脑、消费电子产品和移动产品的一种行业标准。USB 2.0 提供更好更快的性能，比 USB 1.0 快 40 倍，数据传输率从先前的 12 Mbps 飙升至 480 Mbps。插接产品后，一切都会自动配置。有了 USB 2.0，您只需将其插入 USB 便携式设备或硬盘中，选择电影、音乐或照片轻松播放即可。
蓝光光盘播放机和/或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。
BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以高清分辨率欣赏标准清晰度的 DVD 电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。
蓝光光盘能够传输高清数据，以及 1920 x 1080 分辨率的全高清画面。这就意味着您可以欣赏到当今最好的电视画面质量—准备享受视觉盛宴吧。
字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。
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