让卷发闪亮无瑕疵
Sublime Ends 美发造型器是我们一款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造轻柔卷发，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让卷发闪亮无瑕疵
Sublime Ends 美发造型器是我们一款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造轻柔卷发，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势
让卷发闪亮无瑕疵
Sublime Ends 美发造型器是我们一款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造轻柔卷发，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势
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让卷发闪亮无瑕疵
Sublime Ends 美发造型器是我们一款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造轻柔卷发，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势
SplitStop 技术专为确保发梢无分叉而设计。它是优化的加热性能和低摩擦级别的精致统一，加倍呵护从发根到发梢的秀发健康。温度不会突然变化，这可确保在造型时持续提供优化加热效果且均匀地分布在卷发棒上。卷发棒覆盖有柔滑的陶瓷涂层，可减少对发缕的拉扯力。打造精致卷发，健康发梢，焕发出新的活力。
角蛋白是秀发必不可少的原料，它可使秀发强韧、健康和漂亮。陶瓷富含角蛋白，精心呵护您的秀发。
专业造型温度让您随心所欲地变换发型，轻松拥有理想的卷发造型。
卷发棒上增加的造型空间，适用于对长发或浓密头发进行轻松卷发。
美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温。您可以安全握持，轻松打造迷人发型。
将卷发器放到安全座上，安心使用
这款卷发器可迅速加热，60 秒内即可使用。
造型过程尽在掌握。按键锁定功能，让温度不再意外更改。
简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。
这款造型器配有自动关闭功能。此功能设计让您安心使用。设备会在您离开 60 分钟后自动关闭。
得益于 1.8 米长电源线，使用方便。
带 8 档温度设置的数字显示屏可由您随意控制，让您根据发质调整温度，防止秀发受损。
技术规格
功能
服务