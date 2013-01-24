SplitStop 技术专为确保发梢无分叉而设计

SplitStop 技术专为确保发梢无分叉而设计。它是优化的加热性能和低摩擦级别的精致统一，加倍呵护从发根到发梢的秀发健康。温度不会突然变化，这可确保在造型时持续提供优化加热效果且均匀地分布在卷发棒上。卷发棒覆盖有柔滑的陶瓷涂层，可减少对发缕的拉扯力。打造精致卷发，健康发梢，焕发出新的活力。