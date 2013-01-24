主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

StyleCare

Sublime Ends 美发造型器/卷发棒

BHB869/05
  • 让卷发闪亮无瑕疵 让卷发闪亮无瑕疵 让卷发闪亮无瑕疵
    -{discount-value}

    StyleCare Sublime Ends 美发造型器/卷发棒

    BHB869/05

    让卷发闪亮无瑕疵

    Sublime Ends 美发造型器是我们首款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于领先的 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造松散发卷，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    StyleCare Sublime Ends 美发造型器/卷发棒

    让卷发闪亮无瑕疵

    Sublime Ends 美发造型器是我们首款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于领先的 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造松散发卷，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势

    让卷发闪亮无瑕疵

    Sublime Ends 美发造型器是我们首款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于领先的 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造松散发卷，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    StyleCare Sublime Ends 美发造型器/卷发棒

    让卷发闪亮无瑕疵

    Sublime Ends 美发造型器是我们首款可在造型时保护脆弱发梢的卷发器。得益于领先的 SplitStop 技术，您再也不用遮掩分叉的发梢，可以无忧无虑地打造松散发卷，让靓丽卷发成为众人关注的焦点，尽情绽放美丽心情！ 查看所有优势

    相似产品

    See all curlers

      让卷发闪亮无瑕疵

      多达 95% 发梢无分叉*

      • 38 毫米超大号卷发棒
      • SplitStop 技术
      • 角蛋白涂层
      • 数字温度设置
      SplitStop 技术可防止发梢分叉

      SplitStop 技术可防止发梢分叉

      防止发梢分叉的秘密就是全新 SplitStop 技术。它结合优化的加热性能和最小摩擦级别，独具特色。加倍呵护从发根到发梢的秀发健康。温度不会突然变化，这可确保在造型时持续提供最佳加热效果且均匀地分布在卷发棒上。卷发棒覆盖有柔滑的陶瓷涂层，可减少对发缕的拉扯力。打造完美卷发，拥有更健康的发梢，焕发出新的活力。

      角蛋白涂层提供加倍呵护

      角蛋白涂层提供加倍呵护

      角蛋白是秀发必不可少的原料，它可使秀发更强韧、健康和漂亮。陶瓷富含角蛋白，精心呵护您的秀发。

      高达 200°C，打造完美造型

      高达 200°C，打造完美造型

      专业造型温度让您随心所欲地变换发型，轻松拥有理想的卷发造型。

      卷发棒上增加 30% 造型空间，适用于长发或浓密头发

      卷发棒上增加 30% 造型空间，适用于长发或浓密头发

      卷发棒上增加的造型空间，适用于对长发或浓密头发进行轻松卷发。

      防烫端口，轻松使用、更安全

      防烫端口，轻松使用、更安全

      美发造型器尖端的部位使用特殊的绝热材料制成，可以使其保持常温，使用方便、安全，让您轻松打造迷人发型。

      安全支架，易于使用

      安全支架，易于使用

      将卷发器放到安全座上，使用更安心

      快速加热，60 秒内即可使用

      快速加热，60 秒内即可使用

      这款卷发器可迅速加热，60 秒内即可使用。

      按键锁定功能，可避免意外启动

      按键锁定功能，可避免意外启动

      造型过程尽在掌握。按键锁定功能，让温度不再意外更改。

      自动关闭功能，使用安全

      自动关闭功能，使用安全

      这款造型器配有自动关闭功能。此功能设计让您使用更安心。设备会在您离开 60 分钟后自动关闭。

      1.8 米电源线

      1.8 米电源线

      得益于 1.8 米长电源线，使用更方便。

      38 毫米超大号卷发棒，打造松散发卷

      38 毫米超大号卷发棒，打造松散发卷

      8 档数字温度设置，可随心控制

      带 8 档温度设置的数字显示屏可由您随意控制，让您根据发质调整温度，防止秀发受损。

      绕线装置，防止电源线缠结

      简单实用的绕线技术可将线缆卷绕起来，防止电源线缠结。

      技术规格

      • 技术规格

        卷发棒大小
        38 毫米
        卷发棒涂层
        角蛋白陶瓷
        温度范围
        130 °C - 200 °C
        加热设置档数
        8
        温度控制类型
        液晶
        加热时间
        60 秒
        电线长度
        1.8 米
        电压
        全球  伏

      • 功能

        自动关熄功能
        60 分钟后
        简易锁扣
        Y
        搁置架
        Y
        绕线装置
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 模拟普通欧洲人在以 180°C 卷发 2 年后，发梢无分叉