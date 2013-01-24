智能卷发护罩，追随秀发波动

我们独特的智能卷发保护罩能够打造迷人且效果持久的卷发。它们按照您秀发的自然走向旋转，同时轻轻地将头发缠绕在卷发棒上。可控温度使每一缕秀发都能获得均匀的卷发效果，为您带来惊艳迷人的造型。这就如同您在自己的家中拥有私人设计师一般。