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StyleCare Prestige

MoistureProtect 自动卷发器

BHB878/05
  • 仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发* 仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发* 仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*
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    StyleCare Prestige MoistureProtect 自动卷发器

    BHB878/05

    仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*

    得益于其创新智能卷发系统，智能水润自动卷发器可打造光泽且迷人的卷发。采用独特的开放式设计，具有更长的卷发棒，一次可对两倍更多的头发进行制作造型*，同时可保持头发的天然水分。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    StyleCare Prestige MoistureProtect 自动卷发器

    仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*

    得益于其创新智能卷发系统，智能水润自动卷发器可打造光泽且迷人的卷发。采用独特的开放式设计，具有更长的卷发棒，一次可对两倍更多的头发进行制作造型*，同时可保持头发的天然水分。 查看所有优势

    仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*

    得益于其创新智能卷发系统，智能水润自动卷发器可打造光泽且迷人的卷发。采用独特的开放式设计，具有更长的卷发棒，一次可对两倍更多的头发进行制作造型*，同时可保持头发的天然水分。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    StyleCare Prestige MoistureProtect 自动卷发器

    仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*

    得益于其创新智能卷发系统，智能水润自动卷发器可打造光泽且迷人的卷发。采用独特的开放式设计，具有更长的卷发棒，一次可对两倍更多的头发进行制作造型*，同时可保持头发的天然水分。 查看所有优势

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      仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*

      让秀发更加闪亮，保持秀发的天然水分

      • 智能水润技术
      • 仅需平时一半时间即可打造出完美卷发
      • 更长卷发筒
      • 莹亮负离子，秀发更亮泽
      智能卷发系统，轻松打造时尚造型

      智能卷发系统，轻松打造时尚造型

      只需轻触按钮，即可打造迷人的卷发，持续时间更加长久。卷发增强技术可让您的每缕秀发媲美专业造型师的佳作。您在舒适的家中也能享受专业水准的效果。

      更长卷发筒，每次卷发可为容纳两倍发量*

      更长卷发筒，每次卷发可为容纳两倍发量*

      此自动卷发器采用独特开放式设计，并带有更长卷发筒。每次外出时，您可以对两倍发量进行卷发，且仅需平时一半时间。

      智能水润技术，保持秀发的天然水分

      智能水润技术，保持秀发的天然水分

      智能水润技术可控制并调节温度，从而让秀发更加闪亮，并保持秀发的自然水分。始终保持最佳温度，防止您的秀发过热。呵护自内而外，让您尽享美丽秀发。

      莹亮负离子，令秀发顺滑亮泽

      莹亮负离子，令秀发顺滑亮泽

      带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      角蛋白陶瓷涂层技术，移动更顺滑，保护秀发

      角蛋白陶瓷涂层技术，移动更顺滑，保护秀发

      角蛋白是头发最基本的组成部分之一，可确保头发强韧、健康并且光彩夺目。陶瓷涂层卷发棒富含角蛋白，可使秀发在造型过程中更加顺滑，同时呵护您的秀发。

      旨在防止拉扯头发

      旨在防止拉扯头发

      我们将开放式设计、轻柔的卷发棒和智能感应器巧妙融为一体。得益于此，您可以更加轻松地打造迷人卷发而不必担心拉扯头发。智能感应器会在检测到插入发量太多或未正确插入时暂停设备。创新型的开放式和竖直式设计使您可以立即取出秀发。密封设计的卷发棒轻柔无比，可在防止摩擦的同时呵护您的秀发。随心造型，安心无忧。

      智能卷发护罩，追随秀发波动

      智能卷发护罩，追随秀发波动

      我们独特的智能卷发保护罩能够打造迷人且效果持久的卷发。它们按照您秀发的自然走向旋转，同时轻轻地将头发缠绕在卷发棒上。可控温度使每一缕秀发都能获得均匀的卷发效果，为您带来惊艳迷人的造型。这就如同您在自己的家中拥有私人设计师一般。

      27 种造型选择，打造您心仪的任何发型

      27 种造型选择，打造您心仪的任何发型

      从轻柔卷发到丰盈的卷发，我们保证每种选择都会为您带来迷人效果。选择温度、时间和卷发设置，随时随地获取您想要的造型。

      自动反馈，具有定型提示音

      自动反馈，具有定型提示音

      此自动卷发器可为您提供自动反馈。定型提示音说明您的卷发已完成，且持续发出蜂鸣音。此项创新功能可助您随时打造出色持久的造型，同时也能保护和呵护您的秀发。

      垂直手柄，易于使用

      垂直手柄，易于使用

      在自然垂直位置轻松握住手柄即可握持自动卷发器。这可让您轻松打造全方位卷发。操作按钮信手可触，让您在使用时轻松无比。让您的卷发看起来更加自然、更加迷人。

      防热设计，卷发更安全

      防热设计，卷发更安全

      我们安全、创新的设计能够使您的手和手指完全隔热。女性化的弯曲卷发腔使其在卷发时更加深入发根，为您带来舒适体验。

      技术规格

      • 技术规格

        电压
        通用  伏
        加热时间
        30 秒
        造型温度
        170 °C - 190 °C - 210 °C
        3 种卷发方向
        右 - 交替 - 左
        时间设置
        8 秒 - 10 秒 - 12 秒
        线缆长度
        2 米

      • 功能

        自动关熄功能
        60 分钟后
        绕线装置
        Y
        存放挂钩
        Y
        自动旋转
        Y
        加热部件的涂层
        角蛋白陶瓷
        旋转方向
        Y

      • 发质类型

        所有发质类型
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

      • 附件

        卷发棒清洁附件
        Y
        分缕附件
        Y

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