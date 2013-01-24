仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*
得益于其创新智能卷发系统，智能水润自动卷发器可打造光泽且迷人的卷发。采用独特的开放式设计，具有更长的卷发棒，一次可对两倍更多的头发进行制作造型*，同时可保持头发的天然水分。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*
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仅需一半时间即可打造出魅力四射的卷发*
得益于其创新智能卷发系统，智能水润自动卷发器可打造光泽且迷人的卷发。采用独特的开放式设计，具有更长的卷发棒，一次可对两倍更多的头发进行制作造型*，同时可保持头发的天然水分。 查看所有优势
只需轻触按钮，即可打造迷人的卷发，持续时间更加长久。卷发增强技术可让您的每缕秀发媲美专业造型师的佳作。您在舒适的家中也能享受专业水准的效果。
此自动卷发器采用独特开放式设计，并带有更长卷发筒。每次外出时，您可以对两倍发量进行卷发，且仅需平时一半时间。
智能水润技术可控制并调节温度，从而让秀发更加闪亮，并保持秀发的自然水分。始终保持最佳温度，防止您的秀发过热。呵护自内而外，让您尽享美丽秀发。
带电负离子可以消除静电，养护秀发，去除毛躁，让秀发表层更顺滑亮泽，帮助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
角蛋白是头发最基本的组成部分之一，可确保头发强韧、健康并且光彩夺目。陶瓷涂层卷发棒富含角蛋白，可使秀发在造型过程中更加顺滑，同时呵护您的秀发。
我们将开放式设计、轻柔的卷发棒和智能感应器巧妙融为一体。得益于此，您可以更加轻松地打造迷人卷发而不必担心拉扯头发。智能感应器会在检测到插入发量太多或未正确插入时暂停设备。创新型的开放式和竖直式设计使您可以立即取出秀发。密封设计的卷发棒轻柔无比，可在防止摩擦的同时呵护您的秀发。随心造型，安心无忧。
我们独特的智能卷发保护罩能够打造迷人且效果持久的卷发。它们按照您秀发的自然走向旋转，同时轻轻地将头发缠绕在卷发棒上。可控温度使每一缕秀发都能获得均匀的卷发效果，为您带来惊艳迷人的造型。这就如同您在自己的家中拥有私人设计师一般。
从轻柔卷发到丰盈的卷发，我们保证每种选择都会为您带来迷人效果。选择温度、时间和卷发设置，随时随地获取您想要的造型。
此自动卷发器可为您提供自动反馈。定型提示音说明您的卷发已完成，且持续发出蜂鸣音。此项创新功能可助您随时打造出色持久的造型，同时也能保护和呵护您的秀发。
在自然垂直位置轻松握住手柄即可握持自动卷发器。这可让您轻松打造全方位卷发。操作按钮信手可触，让您在使用时轻松无比。让您的卷发看起来更加自然、更加迷人。
我们安全、创新的设计能够使您的手和手指完全隔热。女性化的弯曲卷发腔使其在卷发时更加深入发根，为您带来舒适体验。
技术规格
功能
发质类型
服务
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