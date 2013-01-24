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电吹风

BHC201/05
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    SmartCare 电吹风

    BHC201/05

    智能风热系统，带来健康强韧的秀发

    飞利浦 SmartCare 电吹风，采用创新的智能风热系统，有效调整干发温度，防止头发和头皮过热。SmartCare 电吹风让秀发健康、亮泽。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥229.00

    SmartCare 电吹风

    智能风热系统，带来健康强韧的秀发

    飞利浦 SmartCare 电吹风，采用创新的智能风热系统，有效调整干发温度，防止头发和头皮过热。SmartCare 电吹风让秀发健康、亮泽。 查看所有优势

    智能风热系统，带来健康强韧的秀发

    飞利浦 SmartCare 电吹风，采用创新的智能风热系统，有效调整干发温度，防止头发和头皮过热。SmartCare 电吹风让秀发健康、亮泽。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥229.00

    SmartCare 电吹风

    智能风热系统，带来健康强韧的秀发

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      智能风热系统，带来健康强韧的秀发

      • 1600 瓦
      • 智能风热系统
      • 负离子
      智能水光技术能自动进行高低温调节

      智能水光技术能自动进行高低温调节

      智能风热系统是一项创新的飞利浦技术，可为秀发提供智能和有效的防护。感应装置可持续分析头发的温度并即时调整温度，实现快速健康地干发。启用智能风热感应装置后，LED 指示灯将自动亮起。然后，您可以感受到不时的温度变化，不会再出现局部过热，头发和头皮会获得动态过热防护。

      双负离子出口，带来 2 倍负离子养护*

      双负离子出口，带来 2 倍负离子养护*

      持续释放 2 倍负离子，令秀发健康亮泽、顺滑。负离子可消除静电、养护头发和头皮，并柔顺秀发，带给您顺滑、亮泽的造型。双负离子出口，一个位于电吹风的中央，另一个靠近出风口，确保负离子可以随气流均匀分布，实现均衡的养护效果。

      1600 瓦轻柔吹干

      1600 瓦轻柔吹干

      这款 1600 瓦的电吹风可产生稳定的气流和强劲的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。

      六档可调风速和温度设定

      六档可调风速和温度设定

      轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。

      独立的冷风喷出按钮，轻松塑造发型

      独立的冷风喷出按钮，轻松塑造发型

      持续按下冷风喷出按钮，可将气流冷却至环境温度，有助于快速地定型。松开按钮后，温度会上升。

      可折叠手柄，便于存放

      可折叠手柄，便于存放

      这款电吹风具有可折叠手柄，易于收纳、存放，您可随心携带。

      集风嘴可快速吹干头发，轻松造型

      集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，快速吹干秀发并精确造型。

      技术规格

      • 技术规格

        额定功率
        1600  瓦
        电线长度
        1.5  米
        电压
        220伏

      • 功能

        存放挂钩

      • 服务

        2 年保修

      • 附件

        附件
        集风嘴

      • 设计

        颜色
        白色和浅金色
        装饰线
        香槟金

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          • 与上一代飞利浦 HP8210 电吹风相比