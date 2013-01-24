智能水光技术能自动进行高低温调节

智能风热系统是一项创新的飞利浦技术，可为秀发提供智能和有效的防护。感应装置可持续分析头发的温度并即时调整温度，实现快速健康地干发。启用智能风热感应装置后，LED 指示灯将自动亮起。然后，您可以感受到不时的温度变化，不会再出现局部过热，头发和头皮会获得动态过热防护。