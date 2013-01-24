智能风热系统是一项创新的飞利浦技术，可为秀发提供智能和有效的防护。感应装置可持续分析头发的温度并即时调整温度，实现快速健康地干发。启用智能风热感应装置后，LED 指示灯将自动亮起。然后，您可以感受到不时的温度变化，不会再出现局部过热，头发和头皮会获得动态过热防护。
持续释放 2 倍负离子，令秀发健康亮泽、顺滑。负离子可消除静电、养护头发和头皮，并柔顺秀发，带给您顺滑、亮泽的造型。双负离子出口，一个位于电吹风的中央，另一个靠近出风口，确保负离子可以随气流均匀分布，实现均衡的养护效果。
这款 1600 瓦的电吹风可产生稳定的气流和强劲的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
轻松调节所需的风速和热力，随时打造多变的发型效果。
持续按下冷风喷出按钮，可将气流冷却至环境温度，有助于快速地定型。松开按钮后，温度会上升。
这款电吹风具有可折叠手柄，易于收纳、存放，您可随心携带。
集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，快速吹干秀发并精确造型。
为染烫和受损的敏感型秀发带来细致呵护而设计。扩散风嘴让气流柔和，热量散布均匀。结合智能风热系统，飞利浦可以带给您多重养护效果。
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