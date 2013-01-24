智能水光技术能自动进行高低温调节

ThermoShield 是一项创新的飞利浦技术，可为秀发提供智能和有效的防护。传感器可持续分析头发的温度并持续调整温度，实现快速健康的干发。启用 ThermoShield 传感器后，仅当温度下降时 LED 才会亮起。然后，您可以感受到正常的温度变化，不会再出现局部过热，头发和头皮会获得动态过热防护。