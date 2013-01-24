ThermoShield 是一项创新的飞利浦技术，可为秀发提供智能和有效的防护。传感器可持续分析头发的温度并持续调整温度，实现快速健康的干发。启用 ThermoShield 传感器后，仅当温度下降时 LED 才会亮起。然后，您可以感受到正常的温度变化，不会再出现局部过热，头发和头皮会获得动态过热防护。
智能控制面板是专为电吹风设计的突破性按钮操作用户界面。包括快速吹干、主动吹干、头皮呵护和轻松造型在内的 4 种预设设置。能够满足您在家中的多种干发和造型需求。其中，主动吹干和头皮呵护采用智能风热系统，吹干头发轻松无忧。有关各程序的更多详细信息，请参阅用户手册。
持续释放 4 倍负离子，令秀发健康亮泽、顺滑。负离子可消除静电、养护头发和头皮，并柔顺秀发，带给您顺滑、亮泽的造型。双负离子出口，一个位于电吹风的中央，另一个靠近出风口，确保负离子可以随气流均匀分布，实现均衡的养护效果。
这款 1600 瓦的电吹风可产生稳定的气流和强劲的吹干动力，让您每天拥有靓丽发型。
持续按下冷风喷出按钮，可将气流冷却至环境温度，有助于快速地定型。松开按钮后，温度会上升。
这款电吹风具有可折叠手柄，易于收纳、存放，您可随心携带。
集风嘴通过出风口将气流集中吹到头发上的特定位置，快速吹干秀发并精确造型。
为染烫和受损的敏感型秀发带来细致呵护而设计。扩散风嘴让气流柔和，热量散布均匀。结合智能风热系统，飞利浦可以带给您多重养护效果。
卷发扩散风嘴将气流散布到头发间，在干发的同时增强卷发效果，打造丰盈卷发。要达到本产品的最佳效果，请将扩散风嘴靠近头顶和发根区域。扩散风嘴带纤细纹理的尖端可打造丰盈卷发、增加厚度和丰盈感，并帮助塑造卷发造型。
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