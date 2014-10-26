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BHC208/05
智能风热系统，带来健康强韧的秀发
飞利浦 SmartCare 电吹风采用创新的智能风热系统，可有效调整干发温度，防止头发和头皮过热，让秀发健康、亮泽。
1600 瓦
智能风热系统
负离子
ThermoShield 是一项创新的飞利浦技术，可为秀发提供智能和卓越的防护。传感器可持续分析头发的温度并持续调整温度，实现快速健康的干发。启用 ThermoShield 传感器后，仅当温度下降时 LED 才会亮起。然后，您可以感受到正常的温度变化，不会再出现局部过热，头发和头皮会获得动态过热防护。
智能控制面板是专为电吹风设计的突破性按钮操作用户界面。比传统开关更为友好，包括快速吹干、主动吹干、头皮呵护和轻松造型在内的 4 种预设设置更为智能，能够满足您在家中的所有干发和造型需求。其中，主动吹干和头皮呵护采用智能风热系统，吹干头发轻松无忧。有关各程序的更多详细信息，请参阅用户手册。
持续释放 4 倍负离子，令秀发健康亮泽、顺滑无比。负离子可消除静电、养护头发和头皮，并柔顺秀发，带给您顺滑、亮泽的造型。双负离子出口，一个位于电吹风的中央，另一个靠近出风口，确保负离子可以随气流均匀分布，实现更好的养护效果。
与上一代飞利浦 HP8210 电吹风相比