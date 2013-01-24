时尚、强力、轻便
飞利浦 DryCare 2000W 是集您所需功能于一体的电吹风。它提供 2000 瓦吹干功率，机身设计匀称、身轻如燕，便于抓握和操作，包括负离子养护，令秀发亮泽，且采用时尚的紫色设计。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
时尚、强力、轻便
飞利浦 DryCare 2000W 是集您所需功能于一体的电吹风。它提供 2000 瓦吹干功率，机身设计匀称、身轻如燕，便于抓握和操作，包括负离子养护，令秀发亮泽，且采用时尚的紫色设计。 查看所有优势
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时尚、强力、轻便
飞利浦 DryCare 2000W 是集您所需功能于一体的电吹风。它提供 2000 瓦吹干功率，机身设计匀称、身轻如燕，便于抓握和操作，包括负离子养护，令秀发亮泽，且采用时尚的紫色设计。 查看所有优势
飞利浦 DryCare 2000W 具有您需要的功率。快速、强劲的 2000 瓦气流可确保为您带来出色的造型效果。
飞利浦 DryCare 具有负离子亮泽增强按钮，为您打造顺滑无比的秀发。带电负离子可以消除静电，去除毛燥，呵护秀发，助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。
飞利浦 DryCare 设有至关重要的冷风喷出钮。冷风喷口可提供强劲的冷风，让您完成最终定型。
飞利浦 DryCare 具有恒温护发设置。此设置可在有效但护发的温度下进行干发。干发更快，但不会使秀发过热。
飞利浦 DryCare 具有 3 档热力和 2 档风速设置，助您全面把控造型。它易于设置，您可以随意选择与造型相符的功率和温度，打造真我风格。
飞利浦 DryCare 重量仅为 450 克，握持舒适。采用轻便设计，易于造型的同时不会影响功率。
飞利浦 DryCare 具有 2 米长的电源线，可在造型时灵活触及所需区域。
飞利浦 DryCare 采用的陶瓷元件可防止过分干发，使秀发更柔顺、更亮泽。该元件可提供红外加热功能，此温和热力可自内而外吹干内层头发，并使头发保持柔顺，防止过分干发的同时确保快速、高效地进行干发。
14 毫米集风嘴窄开口可将气流集中至特定区域。用于配合吹风机和发梳进行集中造型。
飞利浦 DryCare 是采用精巧、时尚设计的电吹风。令人心动的暗紫色外观独具特色，兼具颜值与性能。
技术规格
功能
服务