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DryCare

负离子电吹风

BHD282/05
  • 时尚、强力、轻便 时尚、强力、轻便 时尚、强力、轻便
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    DryCare 负离子电吹风

    BHD282/05

    时尚、强力、轻便

    飞利浦 DryCare 2000W 是集您所需功能于一体的电吹风。它提供 2000 瓦吹干功率，机身设计匀称、身轻如燕，便于抓握和操作，包括负离子养护，令秀发亮泽，且采用时尚的紫色设计。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    DryCare 负离子电吹风

    时尚、强力、轻便

    飞利浦 DryCare 2000W 是集您所需功能于一体的电吹风。它提供 2000 瓦吹干功率，机身设计匀称、身轻如燕，便于抓握和操作，包括负离子养护，令秀发亮泽，且采用时尚的紫色设计。 查看所有优势

    时尚、强力、轻便

    飞利浦 DryCare 2000W 是集您所需功能于一体的电吹风。它提供 2000 瓦吹干功率，机身设计匀称、身轻如燕，便于抓握和操作，包括负离子养护，令秀发亮泽，且采用时尚的紫色设计。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    DryCare 负离子电吹风

    时尚、强力、轻便

    飞利浦 DryCare 2000W 是集您所需功能于一体的电吹风。它提供 2000 瓦吹干功率，机身设计匀称、身轻如燕，便于抓握和操作，包括负离子养护，令秀发亮泽，且采用时尚的紫色设计。 查看所有优势

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      时尚、强力、轻便

      多功能干发解决方案

      • 2000 瓦
      • 直流马达
      高性能 2000 瓦干发

      高性能 2000 瓦干发

      飞利浦 DryCare 2000W 具有您需要的功率。快速、强劲的 2000 瓦气流可确保为您带来出色的造型效果。

      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

      负离子养护令秀发亮泽、柔顺

      飞利浦 DryCare 具有负离子亮泽增强按钮，为您打造顺滑无比的秀发。带电负离子可以消除静电，去除毛燥，呵护秀发，助您打造优美迷人、亮泽柔顺的秀发。

      冷风喷出，有助于干发后定型

      冷风喷出，有助于干发后定型

      飞利浦 DryCare 设有至关重要的冷风喷出钮。冷风喷口可提供强劲的冷风，让您完成最终定型。

      恒温护发温度设定

      恒温护发温度设定

      飞利浦 DryCare 具有恒温护发设置。此设置可在有效但护发的温度下进行干发。干发更快，但不会使秀发过热。

      3 档热力/2 档风速设置，实现全面造型控制

      3 档热力/2 档风速设置，实现全面造型控制

      飞利浦 DryCare 具有 3 档热力和 2 档风速设置，助您全面把控造型。它易于设置，您可以随意选择与造型相符的功率和温度，打造真我风格。

      轻盈舒适设计

      轻盈舒适设计

      飞利浦 DryCare 重量仅为 450 克，握持舒适。采用轻便设计，易于造型的同时不会影响功率。

      2 米电源线

      2 米电源线

      飞利浦 DryCare 具有 2 米长的电源线，可在造型时灵活触及所需区域。

      陶瓷干发元件，避免过分干发

      飞利浦 DryCare 采用的陶瓷元件可防止过分干发，使秀发更柔顺、更亮泽。该元件可提供红外加热功能，此温和热力可自内而外吹干内层头发，并使头发保持柔顺，防止过分干发的同时确保快速、高效地进行干发。

      14 毫米集风嘴，实现精确造型

      14 毫米集风嘴窄开口可将气流集中至特定区域。用于配合吹风机和发梳进行集中造型。

      采用精巧、时尚设计的电吹风

      飞利浦 DryCare 是采用精巧、时尚设计的电吹风。令人心动的暗紫色外观独具特色，兼具颜值与性能。

      技术规格

      • 技术规格

        频率
        ~50  赫兹
        额定功率
        2000  瓦
        功率
        2000  瓦
        电线长度
        2.0  米
        颜色/表面
        暗紫色
        马达
        直流马达
        电压
        220伏

      • 功能

        可折叠手柄
        双电压
        负离子养护
        Y
        风嘴/集风嘴
        Y
        附件数量
        1
        挂环
        Y
        冷风喷出钮
        Y
        陶瓷
        Y

      • 服务

        2 年保修
        Y

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