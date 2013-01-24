负离子养护，秀发顺滑亮泽
特别设计用于轻松快速地打造美发造型，配备长款角蛋白夹板和 6 档 LED 温度设定。它采用恒温保护技术防止过热，呵护您的秀发，并带有负离子养护，使您的秀发绚丽亮泽。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
负离子养护，秀发顺滑亮泽
特别设计用于轻松快速地打造美发造型，配备长款角蛋白夹板和 6 档 LED 温度设定。它采用恒温保护技术防止过热，呵护您的秀发，并带有负离子养护，使您的秀发绚丽亮泽。 查看所有优势
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负离子养护，秀发顺滑亮泽
特别设计用于轻松快速地打造美发造型，配备长款角蛋白夹板和 6 档 LED 温度设定。它采用恒温保护技术防止过热，呵护您的秀发，并带有负离子养护，使您的秀发绚丽亮泽。 查看所有优势
恒温保护技术可保持整个夹板上温度恒定，从而防止过热，并呵护头发健康亮泽。
带电负离子可以消除静电，呵护秀发，去除毛燥，让秀发更顺滑亮泽，帮助您打造光彩照人、亮泽柔顺的秀发。
角蛋白陶瓷夹板，顺畅滑过您的秀发，快速轻松造型。
在 160°C - 230°C 的温度范围之间选择，确保造型效果更持久，同时尽可能地降低损伤头发的风险。
160°C - 230°C 可调温度设定，配有透明 LED 指示灯，实现精确控制。以较低的温度确保持久细致修整，轻柔造型。以较高的温度实现持久效果。享受精确造型，呵护秀发。
100 毫米加长夹板，能够更好地接触头发，帮助您在短时间内轻松打造出色直发效果。
直发器可快速加热，30 秒内即可使用。
美发造型器具有自动关熄功能，确保安全使用。其会在 60 分钟后自动关熄。
夹板可锁在一起，确保安全、轻松存放。
兼容 110 - 240 伏电压。无论您在世界任何地方旅行，均可方便使用。
技术规格
功能
服务