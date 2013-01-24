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StraightCare Essential

恒温保护技术直发器

BHS378/55
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    StraightCare Essential 恒温保护技术直发器

    BHS378/55

    负离子养护，秀发顺滑亮泽

    特别设计用于轻松快速地打造美发造型，配备长款角蛋白夹板和 6 档 LED 温度设定。它采用恒温保护技术防止过热，呵护您的秀发，并带有负离子养护，使您的秀发绚丽亮泽。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥349.00

    StraightCare Essential 恒温保护技术直发器

    负离子养护，秀发顺滑亮泽

    特别设计用于轻松快速地打造美发造型，配备长款角蛋白夹板和 6 档 LED 温度设定。它采用恒温保护技术防止过热，呵护您的秀发，并带有负离子养护，使您的秀发绚丽亮泽。 查看所有优势

    负离子养护，秀发顺滑亮泽

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    负离子养护，秀发顺滑亮泽

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      • ThermoProtect 技术
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      • 角蛋白涂层夹板
      • 6 档 LED 温度设定
      ThermoProtect 技术

      ThermoProtect 技术

      恒温保护技术可保持整个夹板上温度恒定，从而防止过热，并呵护头发健康亮泽。

      莹亮负离子令秀发亮泽、柔顺

      莹亮负离子令秀发亮泽、柔顺

      带电负离子可以消除静电，呵护秀发，去除毛燥，让秀发更顺滑亮泽，帮助您打造光彩照人、亮泽柔顺的秀发。

      角蛋白陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      角蛋白陶瓷夹板，移动更顺滑，打造闪亮秀发

      角蛋白陶瓷夹板，顺畅滑过您的秀发，快速轻松造型。

      温度范围：160°C - 230°C

      温度范围：160°C - 230°C

      在 160°C - 230°C 的温度范围之间选择，确保造型效果更持久，同时尽可能地降低损伤头发的风险。

      6 档 LED 温度设定，实现精确控制

      6 档 LED 温度设定，实现精确控制

      160°C - 230°C 可调温度设定，配有透明 LED 指示灯，实现精确控制。以较低的温度确保持久细致修整，轻柔造型。以较高的温度实现持久效果。享受精确造型，呵护秀发。

      100 毫米长夹板，直发又快又轻松

      100 毫米长夹板，直发又快又轻松

      100 毫米加长夹板，能够更好地接触头发，帮助您在短时间内轻松打造出色直发效果。

      快速加热，30 秒内即可使用

      快速加热，30 秒内即可使用

      直发器可快速加热，30 秒内即可使用。

      自动关闭功能，使用安全

      自动关闭功能，使用安全

      美发造型器具有自动关熄功能，确保安全使用。其会在 60 分钟后自动关熄。

      按键锁定功能，确保安全、轻松存放

      按键锁定功能，确保安全、轻松存放

      夹板可锁在一起，确保安全、轻松存放。

      通用电压，方便全球使用

      通用电压，方便全球使用

      兼容 110 - 240 伏电压。无论您在世界任何地方旅行，均可方便使用。

      技术规格

      • 技术规格

        造型温度
        160°C - 230°C
        温度控制类型
        带 LED 指示灯的滑钮
        长夹板
        28 X 100 毫米
        加热时间
        30 秒
        电压
        110-240  伏
        电线长度
        1.8  米

      • 功能

        夹板材料
        角蛋白陶瓷夹板
        存放挂钩
        Y
        绕线装置
        Y
        夹板锁
        Y
        就绪指示灯
        Y

      • 服务

        2 年全球保修
        Y

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