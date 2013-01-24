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Lumea Essential

IPL 脉冲光脱毛仪 – 抑制毛发再生

BRI861/80
  • 轻松减少毛发，保持肌肤柔滑 轻松减少毛发，保持肌肤柔滑 轻松减少毛发，保持肌肤柔滑
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    Lumea Essential IPL 脉冲光脱毛仪 – 抑制毛发再生

    BRI861/80

    轻松减少毛发，保持肌肤柔滑

    飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器能够有效抑制面部及身体毛发再生。柔和的脉冲光定期照射，让您的肌肤每天丝般柔滑。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00
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      轻松减少毛发，保持肌肤柔滑

      • 适用于身体及面部肌肤
      • 照射小腿 16 分钟
      • 超过 20 万次闪光
      • 紧凑的有线设计
      专为在家中安全使用而打造

      专为在家中安全使用而打造

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器采用源自专业美容院的脉冲光 (IPL) 技术，并进行了创新优化。让您在家中安全高效地享受脱毛护理。飞利浦与皮肤专家紧密合作，研发了这项技术。飞利浦针对 IPL 技术进行了 10 多年广泛的消费者研究，超过 2000 名女性参与了该研究。

      享受柔滑肌肤每一天

      享受柔滑肌肤每一天

      飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器以柔和的光脉冲深入照射毛发根部。您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。

      轻松高效

      轻松高效

      我们的临床研究显示，每两周使用一次飞利浦 Lumea 脱毛器，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤丝般柔滑。为保持良好的脱毛效果，可根据需要进行重复照射。照射间隔的长短根据每个人的生理状况有所不同。

      适用于不同的毛发和皮肤类型

      适用于不同的毛发和皮肤类型

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。和其他光照脱毛仪器一样，本品对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效，也不适用于深色皮肤。

      即使在敏感部位，也能安全有效地使用

      即使在敏感部位，也能安全有效地使用

      请放心用它来去除面部（嘴唇上方、下巴）和腿部、腋下、比基尼区域、腹部和两臂等区域的毛发。

      肤色传感器

      肤色传感器

      为确保放心使用，集成式肤色感应器在各环节开始前和过程中不定时测量照射皮肤肤色。肤色过深时，本产品将自动停止释放脉冲。

      5 种可调节的光能设置

      5 种可调节的光能设置

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。

      速度提升 25%，照射时间更短*

      速度提升 25%，照射时间更短*

      采用优化设计的较大照射窗口，可更快速地进行照射，提供更佳视野*

      轻柔脱毛

      轻柔脱毛

      触感轻柔。

      滑动和闪光模式，应用更为便利

      滑动和闪光模式，应用更为便利

      主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。

      不需要替换部件，无隐性花费

      不需要替换部件，无隐性花费

      飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。

      技术规格

      • Technical specifications

        高性能灯泡
        提供多于 20 万次闪光

      • Application areas

        身体部位
        • 手臂
        • 腿部
        • 腹部
        • 比基尼区域
        • 腋下
        面部区域
        • 下巴
        • 鬓角
        • 嘴唇上方

      • Items included

        使用说明
        用户手册
        适配器
        • 12 伏/550 毫安
        • 400 伏/60 瓦

      • Power

        电压
        100-240 伏

      • Safety and adjustable settings

        集成紫外线滤光器
        防止皮肤受到紫外线伤害
        5 种光能设置
        可根据您的皮肤类型进行调节
        集成式安全系统
        防止意外闪光
        肤色传感器
        检测肤色

      • Service

        保修
        2 年全球保修

      • Application time

        小腿
        8 分钟
        腋下
        1.5 分钟
        敏感区域
        1.5 分钟
        面部区域
        2 分鐘

      • Application mode

        滑动和闪光
        适于简单移动照射
        有线/无线使用
        有线
        重压和闪烁
        适于照射弯曲部位

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