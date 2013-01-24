如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器采用源自专业美容院的脉冲光 (IPL) 技术，并进行了创新优化。让您在家中安全高效地享受脱毛护理。飞利浦与皮肤专家紧密合作，研发了这项技术。飞利浦针对 IPL 技术进行了 10 多年广泛的消费者研究，超过 2000 名女性参与了该研究。
飞利浦 Lumea Essential 脉冲光脱毛器以柔和的光脉冲深入照射毛发根部。您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。
我们的临床研究显示，每两周使用一次飞利浦 Lumea 脱毛器，连续四次即可显著减少毛发，令肌肤丝般柔滑。为保持良好的脱毛效果，可根据需要进行重复照射。照射间隔的长短根据每个人的生理状况有所不同。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛器可有效去除天生的深金色、棕色和黑色毛发。和其他光照脱毛仪器一样，本品对红色、浅金色或白色/灰色毛发无效，也不适用于深色皮肤。
请放心用它来去除面部（嘴唇上方、下巴）和腿部、腋下、比基尼区域、腹部和两臂等区域的毛发。
为确保放心使用，集成式肤色感应器在各环节开始前和过程中不定时测量照射皮肤肤色。肤色过深时，本产品将自动停止释放脉冲。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪具有五种可调节的光能设置，可确保柔和而高效地照射。在正确的使用下，飞利浦 Lumea 脱毛仪照射安全而柔和，可用于敏感肌肤和敏感的身体部位。
采用优化设计的较大照射窗口，可更快速地进行照射，提供更佳视野*
触感轻柔。
主应用模式可滑动，使应用更为便利且持久。
飞利浦 Lumea 脉冲光脱毛仪是完整的解决方案，开箱即用。更重要的是，它不需要更换灯头或使用凝胶。
Technical specifications
Application areas
Items included
Power
Safety and adjustable settings
Service
Application time
Application mode