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    飞利浦小极光 IPL脉冲光脱毛仪

    BRI920/80

    至少保持3个月丝滑肌肤*

    飞利浦小极光IPL脉冲光脱毛仪能够奇迹般地让毛囊休眠，抑制毛发再生。用柔和的脉冲光定期照射，即可让您的肌肤每天如丝般柔滑。

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    飞利浦小极光 IPL脉冲光脱毛仪

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    至少保持3个月丝滑肌肤*

    3次使用后毛发至少减少85%**

    • 适用于身体
    • 含有肤色传感器
    • 15分钟照射小腿
    • 内含Satin小巧笔式修剪器
    集成式肤色传感器

    集成式肤色传感器

    集成式肤色感应器在各环节开始前和过程中不定时测量被照射皮肤的肤色。肤色过深时，本产品将自动停止释放脉冲光。

    源自专业IPL脉冲光技术，与皮肤科专家合作开发

    源自专业IPL脉冲光技术，与皮肤科专家合作开发

    IPL表示强脉冲光。飞利浦小极光以柔和的脉冲光深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦小极光经临床验证，且和皮肤科专家合作开发，便于您在舒适地在家中轻松、高效地照射。

    经验证，可安全高效地照射

    经验证，可安全高效地照射

    研究表明，只需照射 3 次即可减少至少 85%的毛发。前4次照射必须每两周进行一次，即能看到理想效果。要保持效果，只需每四周补充使用一次。在8次补充照射后，您可以享受至少3个月丝滑时光*。

    免费Lumea应用程序犹如您掌心中的私人美容医师

    免费Lumea应用程序犹如您掌心中的私人美容医师

    Lumea应用程序可免费下载，并提供独一无二的个性化使用体验，专为您而设计。您的私人美容医师将确保您充分利用 小极光，通过正确的照射方式来实现持久的结果。该应用程序可帮助您为每个身体部位创建个性化的使用计划，并在每次照射期间提供提示和建议。您只需定期检查应用程序，以确保接收到最新的通知或提醒。

    适合各种毛发和皮肤类型

    适合各种毛发和皮肤类型

    飞利浦小极光可对各种毛发和皮肤有效、轻松、安全地发挥作用。它适用于天然暗金色、棕色和黑色的毛发，以及从纯白色到深棕色的肤色。与其他基于脉冲光的照射方式一样，飞利浦 小极光不适合用于白色/灰色、浅金色或红色的毛发，也不适用于颜色过深的皮肤，这是因为它要求毛发中的色素与皮肤中的色素保持高对比度。

    大照射窗口，实现快速使用

    大照射窗口，可在腿部等面积较大的部位上实现快速使用。

    美肤特别款含 Satin小巧笔式修剪器

    飞利浦的这款便携修眉器可以快速轻松去除面部毛发，即便是细小的面部毛发。

    技术规格

    • 应用领域

      身体区域
      • 手臂
      • 腿部
      • 腹部
      • 腋下
      • 比基尼区域

    • 安全性和可调节设置

      集成紫外线滤光器
      防止皮肤受到紫外线伤害
      5 种光能设置
      可根据您的皮肤类型进行调节
      集成式安全系统
      防止意外闪光
      肤色传感器
      检测肤色

    • 照射模式

      滑动和闪光
      适于简单移动照射
      重压和闪烁
      适于照射弯曲部位
      有线/无线使用
      有线

    • 功率

      电压
      100-240 伏

    • 服务

      保修
      注册的产品 2 年全球保修 + 1 年额外保修

    • 包含

      使用说明书
      用户手册
      存储
      收纳盒
      适配器
      24 伏/1500 毫安

    • 照射时间

      小腿
      15 分钟
      腋下
      2.5 分钟

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