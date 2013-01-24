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Lumea Prestige

IPL – 脉冲光脱毛仪

BRI956/80
  • 让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光* 让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光* 让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*
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    Lumea Prestige IPL – 脉冲光脱毛仪

    BRI956/80

    让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*

    飞利浦 Lumea Prestige 采用 SenseIQ 智能微感应科技，是目前飞利浦较为有效的 IPL。专为在家中便利照射而设计，Lumea 的智能附件可充分贴合每条身体曲线，并且会根据每个身体部位调整照射程序。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,699.00

    Lumea Prestige IPL – 脉冲光脱毛仪

    让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*

    飞利浦 Lumea Prestige 采用 SenseIQ 智能微感应科技，是目前飞利浦较为有效的 IPL。专为在家中便利照射而设计，Lumea 的智能附件可充分贴合每条身体曲线，并且会根据每个身体部位调整照射程序。 查看所有优势

    让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*

    飞利浦 Lumea Prestige 采用 SenseIQ 智能微感应科技，是目前飞利浦较为有效的 IPL。专为在家中便利照射而设计，Lumea 的智能附件可充分贴合每条身体曲线，并且会根据每个身体部位调整照射程序。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥4,699.00

    Lumea Prestige IPL – 脉冲光脱毛仪

    让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*

    飞利浦 Lumea Prestige 采用 SenseIQ 智能微感应科技，是目前飞利浦较为有效的 IPL。专为在家中便利照射而设计，Lumea 的智能附件可充分贴合每条身体曲线，并且会根据每个身体部位调整照射程序。 查看所有优势

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      让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*

      4 款智能附件 - 获得理想效果

      • 采用 SenseIQ 智能微感应科技
      • 腋下、比基尼区域、身体、面部
      • 附带 SmartSkin 肤色传感器
      • 有线、无线均可使用
      采用家庭专业 IPL 技术，与皮肤科专家合作开发

      采用家庭专业 IPL 技术，与皮肤科专家合作开发

      IPL 表示强脉冲光。飞利浦 Lumea 以柔和的光脉冲深入照射毛发根部，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，您的毛发量会逐渐减少。重复照射可使您的肌肤美丽柔滑且触感光滑。即使在敏感部位，照射也可安全而柔和地抑制毛发再生。飞利浦 Lumea 经临床验证且与皮肤科专家合作开发，便于您在舒适的家中轻松、高效地照射。

      经验证，可轻柔高效地照射

      经验证，可轻柔高效地照射

      客观研究表明在照射 3 次后即可减少高达 92% 的毛发**。对于最初的四次照射，每两周进行一次；对于接下来的八次照射，每四周进行一次。照射 12 次后，您可以让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*。

      适合各类毛发和皮肤类型

      适合各类毛发和皮肤类型

      飞利浦 Lumea Prestige 能高效地处理各类毛发和皮肤类型。它适用于深金色、褐色和染黑的发色，及十分白到深褐色范围内的肤色。IPL 在发色颜色与肤色颜色之间需要达到一个高对比效果（与其他基于 IPL 的照射产品一样），因此，Lumea 不适合灰白、浅金色或红色毛发。也不适合肤色十分深的皮肤。

      SenseIQ 智能微感应科技。带来个性化脱毛体验。 

      SenseIQ 智能微感应科技。带来个性化脱毛体验。 

      感应。Lumea SmartSkin 传感器可检测您的肤色，并指示舒适的光线设置。适应。智能附件会根据每个身体部位调整照射程序。护理。与皮肤科专家共同研制，从您那里汲取灵感，带来轻柔、持久的脱毛效果，即使是在敏感部位***。

      智能附件针对每个身体部位采用程序

      智能附件针对每个身体部位采用程序

      您的身体是独一无二的。身体的皮肤、曲线和轮廓也应该特别对待。Lumea 的全身附件完美贴合每个曲线，并且会根据每个身体部位自行调整程序。照射窗口旨在尽力接触您的皮肤，以确保照射灯光不会漏出，从而为纤细或敏感的部位营造高效轻柔的照射体验。

      腋下部位附件采用外凹弧形设计

      腋下部位附件采用外凹弧形设计

      智能腋下部位附件采用匠心设计，旨在照射难以触及的腋下部位。它采用中等大小设计，带有一个 3 平方厘米的窗口。将此附件安装在设备上时，它会采用专为腋下区域专门设计的程序。86% 的女性对于腋下区域的毛发减少情况感到满意****。

      比基尼部位附件，具有轻盈过滤网

      比基尼部位附件，具有轻盈过滤网

      将智能比基尼部位附件安装在设备上时，它会采用专为此部位设计的程序。它采用经过优化的 3 平方厘米窗口，同时搭配透明过滤网，为您营造舒适感受。曲线设计贴合身体曲线，提升接触面积，缔造高效舒适的使用体验。78% 的女性对于比基尼区域的毛发减少情况感到满意****。

      身体部位附件，采用弧形设计

      身体部位附件，采用弧形设计

      智能身体部位附件具有大照射窗口（4.1 平方厘米），因此它非常适合于快速照射腿部、手臂和腹部等大面积身体部位。弧形设计紧密贴合您的身体轮廓，可有效提升皮肤接触面积。将此附件安装在设备上时，它会采用专门为身体部位设计的程序。83% 的女性对于腿部区域的毛发减少情况感到满意****。

      面部精确修剪附件，带额外滤网

      面部精确修剪附件，带额外滤网

      面部附件采用匠心设计，设计有一个小巧平整的 2 平方厘米的窗口，因此您可以高效、轻柔地照射面部毛发。该附件是嘴唇上方、下巴或下颌的理想之选，也拥有额外的集成式内置过滤网。添加到设备时，智能附件可自动调节照射到面部的光线。84% 的女性对于面部区域的毛发减少情况感到满意****。

      附带 SmartSkin 肤色传感器

      附带 SmartSkin 肤色传感器

      飞利浦 Lumea Prestige 采用 SenseIQ 智能微感应科技，具有五种易于选择的光线设置。SmartSkin 传感器可检测您的肤色，并指示舒适的光线设置，无论您照射哪个部位。

      无绳和有绳均可使用

      无绳和有绳均可使用

      Lumea Prestige 只是一款无绳 IPL 设备，因此，可在不接电的情况下，以您可以触及的方式或角度轻松照射难以触及的身体部位。此外，不接电使用意味着您可以在家中的任何位置方便地照射您的体毛。

      Lumea IPL 应用程序。为您的每一步操作提供帮助

      Lumea IPL 应用程序。为您的每一步操作提供帮助

      免费的 Lumea IPL 应用程序可让您在家舒适地操作，轻松让肌肤享受 6 个月的丝般柔滑好时光*。这款直观的应用程序可为您的每一步操作提供提示和技巧帮助，且其个性化照射程序和自适应计划可管理您理想的照射时刻。因此，快速操作，随时就绪。

      不需要替换部件，无隐性花费

      不需要替换部件，无隐性花费

      飞利浦 Lumea 是完整的解决方案，开箱即用。无需更换配件、加液或凝胶、甚至无需更换灯泡。

      技术规格

      • Technical specs. attachments

        身体部位附件
        • 窗口大小：4.1 平方厘米
        • 形状：凸曲
        • 针对身体的定制照射
        面部部位附件
        • 窗口大小：2 平方厘米，额外滤光器
        • 形状：平直
        • 针对面部的定制照射
        腋下部位附件
        • 窗口大小：3 平方厘米
        • 形状：凹曲
        • 针对腋下的定制照射
        比基尼部位附件
        • 形状：凹曲
        • 窗口大小：3 平方厘米，额外滤网
        • 针对比基尼区域的定制照射

      • Technical specifications

        高性能灯泡
        提供　25 万多次闪光*****

      • Application areas

        身体部位
        • 手臂
        • 腿部
        • 腹部
        面部区域
        • 下巴
        • 嘴唇上方
        • 下颚轮廓
        敏感部位
        • 腋下
        • 比基尼区域

      • Items included

        使用说明
        用户手册
        存储
        精美旅行软袋
        适配器
        19.5 伏/4000 毫安

      • Power

        电压
        100-240 伏

      • Safety and adjustable settings

        集成紫外线滤光器
        防止皮肤受到紫外线伤害
        5 种光能设置
        可根据您的皮肤类型进行调节
        集成式安全系统
        防止意外闪光
        肤色传感器
        检测肤色
        SmartSkin 传感器
        按需求进行适当设置

      • Service

        保修
        2 年全球保修

      • Application time

        腋下
        2.5 分钟
        敏感区域
        2 分钟
        面部区域
        1.5 分钟
        小腿
        8.5 分钟

      • Application mode

        滑动和闪光
        适合快速应用
        有线/无线使用
        有线、无线均可使用
        重压和闪烁
        适于照射面积小的部位

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          奖项

          • 照射 12 次后，毛发减少平均情况：腿部 78%，比基尼区域 64%，腋下 65%
          • * 照射 3 次后，腿部的测试情况：55 位女性中有 27 位达到 92% 或更理想的效果
          • * * 遵循照射时间表
          • * * * 研究地点为荷兰和奥地利，研究对象是 56 名女性，研究情况为：对腋下、比基尼区域和腿部进行了 3 次照射；对面部进行了 2 次照射
          • * * * * 灯泡寿命不延长飞利浦 2 年全球保修