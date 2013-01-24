顺畅剃毛，呵护肌肤
畅享腿部和身体其他部位贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，让您畅享光滑如丝的肌肤。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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