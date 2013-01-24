主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

SatinShave Advanced

干湿两用电动剃毛器

BRL140/80
  • 顺畅剃毛，呵护肌肤 顺畅剃毛，呵护肌肤 顺畅剃毛，呵护肌肤
    -{discount-value}

    SatinShave Advanced 干湿两用电动剃毛器

    BRL140/80

    顺畅剃毛，呵护肌肤

    畅享腿部和身体其他部位贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，让您畅享光滑如丝的肌肤。 查看所有优势

    SatinShave Advanced 干湿两用电动剃毛器

    顺畅剃毛，呵护肌肤

    畅享腿部和身体其他部位贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，让您畅享光滑如丝的肌肤。 查看所有优势

    顺畅剃毛，呵护肌肤

    畅享腿部和身体其他部位贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，让您畅享光滑如丝的肌肤。 查看所有优势

    SatinShave Advanced 干湿两用电动剃毛器

    顺畅剃毛，呵护肌肤

    畅享腿部和身体其他部位贴合、轻柔的剃毛体验。您甚至可在洗澡或淋浴时使用这款 SatinShave Advanced 女士剃毛器，获得光滑肌肤。它简单易用，不会带来任何刺激感，让您畅享光滑如丝的肌肤。 查看所有优势

    相似产品

    See all lady-shavers

      顺畅剃毛，呵护肌肤

      • 单刀网剃须器
      • 8 小时充电
      • 1 个附件
      浮动刀网实现均匀剃毛

      浮动刀网实现均匀剃毛

      浮动刀网能沿着您的身体曲线和轮廓自然滑动，与皮肤保持紧密接触，从而均匀剃毛。

      珍珠梳齿修剪器能保护避免出现划痕

      珍珠梳齿修剪器能保护避免出现划痕

      剃毛刀网前后的弧形珍珠梳齿修剪器能让剃毛刀在您的皮肤上流畅滑动，防止出现划痕，从而在剃毛过程中精心呵护皮肤。

      采用 S 形手柄的脱毛器

      采用 S 形手柄的脱毛器

      根据人体工程学设计的 S 形手柄易于操作，可大程度控制，并能以自然而精准的移动更好地接触全身。

      干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

      干湿两用，可在沐浴或淋浴时使用

      防滑手柄确保获得出色的干湿两用效果，可在日常淋浴或沐浴时享受轻柔舒适的使用体验。

      电池电量指示灯

      电池电量指示灯

      电池电量指示灯显示剃毛刀正在充电、满电或电量不足。

      技术规格

      • 附件

        修剪梳
        清洁刷

      • 操作简易

        干湿两用
        无线设计
        手柄
        人体工学
        电量不足指示
        • 电池电量不足
        • 电池充电
        • 电池电量充足

      • 性能

        剃毛刀头
        单刀网剃须刀
        皮肤护理功能
        弧形珍珠梳齿修剪器

      • 功率

        供电类型
        锂离子
        使用时间
        1 小时
        充电
        • 充电式设计
        • 8 小时充电时间

      • 技术规格

        电压
        8 伏
        材料刀网
        镍制
        剃毛刀网的个数
        1

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品