5000 Series
面部剃毛器 BRR454/00
5000 Series 面部剃毛器 BRR454/00
无细毛，无烦恼
飞利浦面部剃毛器 5000 系列使用低致敏性剃毛刀头，可温和去除面部细小毛发。内置镜子和整圈 LED 灯，脱毛时不会遗漏任何毛发。是外出时保持丝滑肌肤的完美搭档。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无细毛，无烦恼
飞利浦面部剃毛器 5000 系列使用低致敏性剃毛刀头，可温和去除面部细小毛发。内置镜子和整圈 LED 灯，脱毛时不会遗漏任何毛发。是外出时保持丝滑肌肤的完美搭档。 查看所有优势
无细毛，无烦恼
飞利浦面部剃毛器 5000 系列使用低致敏性剃毛刀头，可温和去除面部细小毛发。内置镜子和整圈 LED 灯，脱毛时不会遗漏任何毛发。是外出时保持丝滑肌肤的完美搭档。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
无细毛，无烦恼
飞利浦面部剃毛器 5000 系列使用低致敏性剃毛刀头，可温和去除面部细小毛发。内置镜子和整圈 LED 灯，脱毛时不会遗漏任何毛发。是外出时保持丝滑肌肤的完美搭档。 查看所有优势
丝滑美肌
专为女性设计，可轻柔去除上唇、下巴、脸颊和下颌轮廓上最细的毛发。这款美容配件可贴近皮肤修剪，无论是绒毛还是粗壮毛发均可彻底去除。与其他脱毛方法一样，毛发再生后不会变厚、变密或变暗
内置镜子
内置镜子使其易于使用，不会遗漏任何毛发。无论身在何处，都能拥有光滑的肌肤
全包围 LED 灯
全包围 LED 灯确保最大程度看清脱毛部位，能有效去除最细的毛发
紧凑便携
这款带有保护盖的美容配件专为外出人士打造。设计小巧轻便，无论您身在何处，都是快速补妆的理想之选。随附 AA 电池，即取即用
结果无痛*
86% 的消费者确认在使用飞利浦面部剃毛器 5000 时与蜜蜡或镊子相比完全无痛**
使用低致敏性刀头进行亲肤补妆
带有低致敏性刀头，为您带来亲肤体验*。可清洗头部由无腐蚀材料制成，具有良好的卫生性能。86% 的用户确认使用后无皮肤刺激***
比镊子快，比蜡轻柔**
飞利浦面部脱毛器 5000 的脱毛速度比镊子脱毛更快。可以毫不费力地去除绒毛，同时触感比蜡更轻柔**
自动研磨刀片
头部带有自动研磨刀片，能够紧密贴近皮肤，无限享受完美的效果
专为高效面部脱毛而设计
头部弯曲开口的独特设计易于触及毛发。宽大的头部为您提供出色的覆盖面积和快速脱毛效果
2 年保修
2 年保修。飞利浦 80 年的脱毛专业是品质的保证
完美的化妆效果
飞利浦面部脱毛器 5000 可紧贴皮肤修剪，为您的面部带来光滑无瑕的化妆效果
技术规格
-
附件
- 清洁刷
-
是
-
技术规格
- 颜色
-
荔枝粉
- 电压
-
1.5 伏直流
- 电池类型
-
1 节 AA 型碱性电池
-
服务
- 2 年保修
-
是
- HUT US，143 名受访者，2022
- *HUT US，58 名蜜蜡用户受访者，2022
- **HUT US，141 名受访者，2022
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