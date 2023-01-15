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5000 Series

面部剃毛器

BRR454/00
  • 无细毛，无烦恼 无细毛，无烦恼 无细毛，无烦恼
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    5000 Series 面部剃毛器

    BRR454/00

    无细毛，无烦恼

    飞利浦面部剃毛器 5000 系列使用低致敏性剃毛刀头，可温和去除面部细小毛发。内置镜子和整圈 LED 灯，脱毛时不会遗漏任何毛发。是外出时保持丝滑肌肤的完美搭档。 查看所有优势

    5000 Series 面部剃毛器

    无细毛，无烦恼

    飞利浦面部剃毛器 5000 系列使用低致敏性剃毛刀头，可温和去除面部细小毛发。内置镜子和整圈 LED 灯，脱毛时不会遗漏任何毛发。是外出时保持丝滑肌肤的完美搭档。 查看所有优势

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      内置镜子

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      全包围 LED 灯

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      紧凑便携

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      结果无痛*

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      比镊子快，比蜡轻柔**

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      自动研磨刀片

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      专为高效面部脱毛而设计

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      技术规格

      • 附件

        清洁刷

      • 技术规格

        颜色
        荔枝粉
        电压
        1.5 伏直流
        电池类型
        1 节 AA 型碱性电池

      • 服务

        2 年保修

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