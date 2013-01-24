主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

VisaPure

迷你洁肤仪

BSC111/01
  • 1 分钟给您 1 分钟给您 1 分钟给您
    -{discount-value}

    VisaPure 迷你洁肤仪

    BSC111/01

    1 分钟给您

    迷你洁肤仪采用旋转技术。它外形小巧，易于使用，非常适合日常护肤，无论您身在何处。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    VisaPure 迷你洁肤仪

    1 分钟给您

    迷你洁肤仪采用旋转技术。它外形小巧，易于使用，非常适合日常护肤，无论您身在何处。 查看所有优势

    1 分钟给您

    迷你洁肤仪采用旋转技术。它外形小巧，易于使用，非常适合日常护肤，无论您身在何处。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00

    VisaPure 迷你洁肤仪

    1 分钟给您

    迷你洁肤仪采用旋转技术。它外形小巧，易于使用，非常适合日常护肤，无论您身在何处。 查看所有优势

    相似产品

    See all facial-cleansing

      1 分钟给您

      1 分钟搞定*

      • 旋转技术
      • 洁肤
      • 1 个刷头
      • 1 档强度设置
      旋转清洁技术

      旋转清洁技术

      旋转动作很快，但通过清扫杂质可轻柔地去除它们，更深层地清洁皮肤。

      比双手获得 6 倍的更佳清洁效果*。只需 1 分钟搞定！

      比双手获得 6 倍的更佳清洁效果*。只需 1 分钟搞定！

      得益于旋转技术和具有 17,000 根如丝般柔软的刷毛的普通清洁刷，您可以获得六倍的更佳清洁效果，获得柔软的靓丽的肌肤。

      温柔地呵护您的肌肤，同时给您带来净透的清洁效果

      温柔地呵护您的肌肤，同时给您带来净透的清洁效果

      VisaPure 迷你洁肤仪给您带来净透的清洁效果，同时温柔地呵护您的肌肤。得益于其丝般柔软、纤细、浓密的刷毛，清洁时它可确保流畅顺滑，让肌肤倍感舒适。VisaPure 迷你洁肤仪非常温和，一天可使用两次。

      100% 防水设计

      100% 防水设计

      本设备采用 100% 防水设计，便于在淋浴时使用并可在水龙头下冲洗。

      可充电设备，续航持久

      可充电设备，续航持久

      充满电后，此设备可不接电源使用 20 次，相当于每天使用 2 次，可使用 10 天。

      洁肤从未如此轻松！1 分钟立享出众效果

      洁肤从未如此轻松！1 分钟立享出众效果

      使用推荐的 1 分钟清洁程序进行有效和卓越的清洁，VisaPure 迷你洁肤仪轻松融入您的日常习惯，获得更好的效果！

      与所有飞利浦刷头兼容

      与所有飞利浦刷头兼容

      此设备与所有飞利浦毛刷兼容，这是专为贴合您的肌肤类型和需求而设计的。

      小巧轻便的设计

      小巧轻便的设计

      采用小巧轻便的设计，VisaPure 迷你洁肤仪可轻松适应您的手提包或浴室搁架。这是适合您日常护肤的完美迷你洁肤仪，无论您身在何处。

      专为实现卓越卫生效果而设计

      专为实现卓越卫生效果而设计

      我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

      技术规格

      • 优点

        吸收效果
        激发后续保养品吸收
        清洁肌肤
        比用手清洁高效 6 倍*

      • 操作简易

        无线设计
        充满电后最多可使用 20 次
        电量不足指示
        图标表示电池寿命
        1 档速度设置
        深透洁净
        防水设计
        可在淋浴时使用

      • 适用部位

        脸部和颈部
        • 脸颊
        • 下巴
        • 额头
        • 颈部
        • 鼻子

      • 包含

        刷头
        普通刷头
        使用说明
        快速指导手册和用户手册
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器

      • 技术规格

        单向旋转
        Y

      • 功率

        充电时间
        8 小时
        充电装置
        可充电电池
        工作时间
        充满电后可供清洁 20 次，每次 1 分钟
        电压
        100-240 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • *与手动清洁相比。数据有案可询。