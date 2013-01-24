旋转动作很快，但通过清扫杂质可轻柔地去除它们，更深层地清洁皮肤。
得益于旋转技术和具有 17,000 根如丝般柔软的刷毛的普通清洁刷，您可以获得六倍的更佳清洁效果，获得柔软的靓丽的肌肤。
VisaPure 迷你洁肤仪给您带来净透的清洁效果，同时温柔地呵护您的肌肤。得益于其丝般柔软、纤细、浓密的刷毛，清洁时它可确保流畅顺滑，让肌肤倍感舒适。VisaPure 迷你洁肤仪非常温和，一天可使用两次。
本设备采用 100% 防水设计，便于在淋浴时使用并可在水龙头下冲洗。
充满电后，此设备可不接电源使用 20 次，相当于每天使用 2 次，可使用 10 天。
使用推荐的 1 分钟清洁程序进行有效和卓越的清洁，VisaPure 迷你洁肤仪轻松融入您的日常习惯，获得更好的效果！
此设备与所有飞利浦毛刷兼容，这是专为贴合您的肌肤类型和需求而设计的。
采用小巧轻便的设计，VisaPure 迷你洁肤仪可轻松适应您的手提包或浴室搁架。这是适合您日常护肤的完美迷你洁肤仪，无论您身在何处。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
优点
操作简易
适用部位
包含
技术规格
功率
服务