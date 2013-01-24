呵护敏感肌肤的同时给您带来净透的清洁效果

VisaPure 迷你洁肤仪给您带来净透的清洁效果，同时温柔地呵护您的肌肤。可以柔和清洁皮肤，令肌肤柔滑、有光泽。32,000 根细致刷毛经过专门设计，可带来轻柔的洁肤体验。得益于其丝般柔软、纤细、浓密的刷毛，清洁时它可确保流畅顺滑，让肌肤倍感舒适。VisaPure 迷你洁肤仪非常温和，一天可使用两次。