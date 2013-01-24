我们设计的护理表面可覆盖整眼，同时以良好的温度提供时间精确的冷敷和热敷护理。圆形凹面设计可防止敏感的眼部承受过多压力。
专业设计、由 3 步组成的护眼程序可增强眼部微循环，对抗黑眼圈，防止早期细纹形成，让您的双眼健康亮泽。步骤 1：对每只眼睛以约 40°C 的温度进行 90 秒热敷护理，促进血液流动。步骤 2：用硅胶颗粒护理头对每只眼睛进行 30 秒的护理，促进淋巴活动、舒缓眼部肌肉紧张，防止早期细纹形成。步骤 3：对每只眼睛以约 19°C 的温度进行 15 秒冷敷护理，收缩血管，减少黑眼圈的可见度。
优化设计上佳护理温度，对抗 5 大眼部问题。冷敷护理可减少浮肿，焕发双眼活力。热敷护理可增进血液流动，减少疲劳并促进泪腺分泌泪液，滋润双眼。配合硅胶护理头使用，帮助淋巴活动，改善血液循环，以对抗黑眼圈并释放压力和肌肉紧张，防止细纹形成。
每眼 1 分钟、约 19°C 的专业冷敷护理，减少肿胀并使眼部降温 8 度，为您带来清新感觉。
每眼 2 分钟、约 40°C 的专业热敷护理，放松双眼，消除压力。其还可以促进泪液分泌，防止因大量电脑工作造成的双眼干涩和疲劳。
我们的硅胶护理表面带有 60 个硅胶触点，有助于促进淋巴活动。
USB 线缆，可通过计算机灵活地充电 – 无论您在工作时、路上还是在家里。
*92% 的消费者感觉焕活模式可减少眼睛浮肿；92% 的消费者认为放松模式可减少眼部疲劳；86% 的消费者发现放松模式可减少眼睛干涩；82% 的消费者感觉排浊模式可减缓黑眼圈。**78% 的消费者发现排浊模式有助于缓解肌肉紧张，防止早期细纹形成。
声光指导会指示设备何时就绪，并引导您完成各项护理。闪烁的指示灯会指示明眸护眼仪何时准备就绪。蓝色或红色指示灯分别表示冷、热护理。声音提示会指示您轮换眼睛或转至下一护理模式。
飞利浦眼周焕亮仪是与专业科学家和研究人员合作开发的。
时尚的橡胶旅行软袋，在旅行途中保护您的设备。
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眼周焕亮仪