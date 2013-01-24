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眼周焕亮仪/眼部按摩仪

BSC301
  • 多效合一，可对抗 多效合一，可对抗 多效合一，可对抗
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    眼周焕亮仪/眼部按摩仪

    BSC301

    多效合一，可对抗

    98% 的消费者* 认为飞利浦眼周焕亮仪可令他们的眼睛即刻焕发活力！ 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

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      多效合一，可对抗

      眼部浮肿、疲劳、眼睛干涩、黑眼圈和细纹

      • 冰暖焕能科技
      • 多重温度表面
      • 硅胶颗粒护理表面
      • USB 线缆，旅行盒
      凹形表面，贴合眼部，提供舒适的冷敷热敷护理

      凹形表面，贴合眼部，提供舒适的冷敷热敷护理

      我们设计的护理表面可覆盖整眼，同时以良好的温度提供时间精确的冷敷和热敷护理。圆形凹面设计可防止敏感的眼部承受过多压力。

      3 步对抗黑眼圈、防止细纹形成

      3 步对抗黑眼圈、防止细纹形成

      专业设计、由 3 步组成的护眼程序可增强眼部微循环，对抗黑眼圈，防止早期细纹形成，让您的双眼健康亮泽。步骤 1：对每只眼睛以约 40°C 的温度进行 90 秒热敷护理，促进血液流动。步骤 2：用硅胶颗粒护理头对每只眼睛进行 30 秒的护理，促进淋巴活动、舒缓眼部肌肉紧张，防止早期细纹形成。步骤 3：对每只眼睛以约 19°C 的温度进行 15 秒冷敷护理，收缩血管，减少黑眼圈的可见度。

      上佳设计解决 5 大眼部问题

      上佳设计解决 5 大眼部问题

      优化设计上佳护理温度，对抗 5 大眼部问题。冷敷护理可减少浮肿，焕发双眼活力。热敷护理可增进血液流动，减少疲劳并促进泪腺分泌泪液，滋润双眼。配合硅胶护理头使用，帮助淋巴活动，改善血液循环，以对抗黑眼圈并释放压力和肌肉紧张，防止细纹形成。

      2 分钟冷敷护理模式消除浮肿，令双眼活力重现

      2 分钟冷敷护理模式消除浮肿，令双眼活力重现

      每眼 1 分钟、约 19°C 的专业冷敷护理，减少肿胀并使眼部降温 8 度，为您带来清新感觉。

      4 分钟热敷护理模式可缓解眼睛疲劳和干涩

      4 分钟热敷护理模式可缓解眼睛疲劳和干涩

      每眼 2 分钟、约 40°C 的专业热敷护理，放松双眼，消除压力。其还可以促进泪液分泌，防止因大量电脑工作造成的双眼干涩和疲劳。

      带有柔软硅胶触点的护理头

      带有柔软硅胶触点的护理头

      我们的硅胶护理表面带有 60 个硅胶触点，有助于促进淋巴活动。

      USB 充电，灵活性大

      USB 充电，灵活性大

      USB 线缆，可通过计算机灵活地充电 – 无论您在工作时、路上还是在家里。

      能有效减少双眼疲劳迹象

      能有效减少双眼疲劳迹象

      *92% 的消费者感觉焕活模式可减少眼睛浮肿；92% 的消费者认为放松模式可减少眼部疲劳；86% 的消费者发现放松模式可减少眼睛干涩；82% 的消费者感觉排浊模式可减缓黑眼圈。**78% 的消费者发现排浊模式有助于缓解肌肉紧张，防止早期细纹形成。

      指示灯和提示音可引导您轻松完成眼部护理

      指示灯和提示音可引导您轻松完成眼部护理

      声光指导会指示设备何时就绪，并引导您完成各项护理。闪烁的指示灯会指示明眸护眼仪何时准备就绪。蓝色或红色指示灯分别表示冷、热护理。声音提示会指示您轮换眼睛或转至下一护理模式。

      与皮肤专家合作开发

      飞利浦眼周焕亮仪是与专业科学家和研究人员合作开发的。

      橡胶旅行盒，贴心保护

      时尚的橡胶旅行软袋，在旅行途中保护您的设备。

      技术规格

      • 附件

        旅行软袋
        旅行盒

      • 设计

        颜色
        白色

      • 操作简易

        3 档护理模式
        • 亮眸
        • 放松
        • 排浊
        满足您的每日需求
        早晨或夜晚使用
        灯光提示
        • 灯光闪烁表明仪器正在准备状态
        • 以蓝色或红色指示灯提醒所选设置
        声音提示
        • 左眼/右眼护理
        • 转换护理头
        显示屏
        • 3 档护理模式
        • 按摩头指示灯
        • 轮换眼睛指示灯
        • 不可用指示灯
        • 电量不足指示
        清洁
        用湿毛巾擦拭
        工作中
        无线使用

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        充电
        USB 充电
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        在手柄上

      • 眼周焕亮仪

        双面护理头
        • 硅胶颗粒护理表面
        • 多重温度表面
        冰暖焕能科技
        为眼部问题提供优化护理
        焕活模式
        2 分钟冷敷护理模式（约 19°C）
        放松模式
        4 分钟热敷护理模式（约 40°C）
        排浊模式
        3 步眼部护理程序

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          • *2016 年，对 77 名中国女性进行 4 周护理后得出的独立测试结果
          • 由独立机构于 2016 年对 52 名中国女性受试者进行测试。