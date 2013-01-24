3 步对抗黑眼圈、防止细纹形成

专业设计、由 3 步组成的护眼程序可增强眼部微循环，对抗黑眼圈，防止早期细纹形成，让您的双眼健康亮泽。步骤 1：对每只眼睛以约 40°C 的温度进行 90 秒热敷护理，促进血液流动。步骤 2：用硅胶颗粒护理头对每只眼睛进行 30 秒的护理，促进淋巴活动、舒缓眼部肌肉紧张，防止早期细纹形成。步骤 3：对每只眼睛以约 19°C 的温度进行 15 秒冷敷护理，收缩血管，减少黑眼圈的可见度。