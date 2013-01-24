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VisaPure Advanced

多功能洁肤仪

BSC431/05
  • 去除污染物，皮肤感觉紧绷，再现活力 去除污染物，皮肤感觉紧绷，再现活力 去除污染物，皮肤感觉紧绷，再现活力
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    VisaPure Advanced 多功能洁肤仪

    BSC431/05

    去除污染物，皮肤感觉紧绷，再现活力

    饱受污染和压力的肌肤疲累暗哑，紧致度缺失，同时老化速度加快。VisaPure Advanced 三合一洁肤仪可效缓解城市污染物和压力对肌肤的影响。去除污染物，让肌肤重现健康光泽。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,799.00

    VisaPure Advanced 多功能洁肤仪

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      去除污染物，皮肤感觉紧绷，再现活力

      是暴露于污染环境且处于压力之下肌肤的理想之选

      • 定制的 DualMotion 双重振旋科技
      • 清洁、按摩、清新皮肤
      • 3 个刷头、软袋、刷头底座
      • 2 档强度设置
      该刷可清除高达 92% 污染物

      该刷可清除高达 92% 污染物

      现在受到污染、疲劳的肌肤不仅会暂时疲累暗哑，还会过早老化。我们的防污刷结合了竹制竹炭海绵和丝般柔滑的刷毛，可去除微小的污染颗粒。如果未正确地去除肌肤污染物，污染物就会粘在肌肤上，渗透至深层，然后破坏胶原蛋白。

      竹炭海绵可去除肌肤污染物

      竹炭海绵可去除肌肤污染物

      竹炭因其上佳的吸收性和净化性而众所周知。我们的毛刷中采用的全天然竹炭使用碳化竹材制成。

      与手动清洁相比，提供高达 11 倍更佳的卸妆和去尘效果

      与手动清洁相比，提供高达 11 倍更佳的卸妆和去尘效果

      采用刷毛、竹炭海绵的特别组合，这款毛刷甚至可以去除小的污染颗粒，提供轻柔、出色的清洁效果。

      放松面部肌肉，使皮肤感觉紧绷

      放松面部肌肉，使皮肤感觉紧绷

      焕发新生的刷头专为放松面部肌肉而设计，同时可促进淋巴排毒。测试表明用过按摩头的 92% 的女性发现她们的皮肤紧致且得到改善。

      促进血液流动，可修复皮肤营养成分

      促进血液流动，可修复皮肤营养成分

      使用按摩头后，通过热相机可看到血液流动加快。促进血液流动能为皮肤表面提供更多营养成分，从而补充肌肤所需营养。

      再现持久活力新肌

      再现持久活力新肌

      冷却清新皮肤附件具有凉爽、陶瓷表面，可即时降低皮肤温度和清新皮肤。它还可振动，模拟面部末端采用的促进手指轻拍动作，使疲累暗哑肌肤再现活力。

      冷却效果：皮肤冷却长达 8 分钟

      冷却效果：皮肤冷却长达 8 分钟

      在使用清新皮肤刷后，使用热相机可看到皮肤温度降低。可在使用后的 8 分钟后观察到温度差异。

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      可以更好地吸收您喜爱的护肤品

      使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。

      专为实现卓越卫生效果而设计

      专为实现卓越卫生效果而设计

      我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。

      与多位皮肤专家合作开发

      我们的飞利浦皮肤专家和研究人员与按摩专家合作开发了这款设备。飞利浦研发部门是全球最大的私有研究机构之一，由 1,600 位专家组成，每年发表超过 650 篇科学出版物。

      技术规格

      • 优点

        清洁肌肤
        11 倍更有效的清洁
        焕发新生的按摩
        宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次
        清新皮肤
        即时增强活力
        去角质
        比双手清洁去除更多死皮细胞
        吸收效果
        激发后续保养品吸收
        温和
        如双手般柔和清洁您的肌肤
        微循环
        促进血液循环，提升肌肤光泽

      • 适用部位

        脸部和颈部
        • 脸颊
        • 胸部
        • 下巴
        • 额头
        • 颈部
        • 鼻子

      • 双向旋转

        左右旋转
        Y

      • 操作简易

        易于融入您的日常肌肤护理中
        可与护肤品一起使用
        易于清洁的刷头
        用水和肥皂清洗
        防水设计
        可在淋浴时使用
        电量不足指示
        图标表示电池寿命
        LED 指示灯
        强度设定、电池电量不足

      • 包含

        刷头
        防污刷
        随附刷头
        • 焕发新生的按摩
        • 清新皮肤
        底座
        充电、存放二合一
        刷头底座
        Y
        电源适配器
        100 - 240 伏电源适配器
        旅行盒
        Y

      • 精美刷头底座

        卫生存储和风干
        轻松存储和风干刷头

      • 技术规格

        定制的 DualMotion 双重振旋科技
        Y

      • 功率

        充电时间
        6 小时
        充电装置
        可充电电池
        工作时间
        充电一次可使用 30 次，每次 1 分钟
        电压
        100-240 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • *92% 的女性同意、VPA HPT、n =86、2014，中国和德国。