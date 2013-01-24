去除污染物，皮肤感觉紧绷，再现活力
饱受污染和压力的肌肤疲累暗哑，紧致度缺失，同时老化速度加快。VisaPure Advanced 三合一洁肤仪可效缓解城市污染物和压力对肌肤的影响。去除污染物，让肌肤重现健康光泽。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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现在受到污染、疲劳的肌肤不仅会暂时疲累暗哑，还会过早老化。我们的防污刷结合了竹制竹炭海绵和丝般柔滑的刷毛，可去除微小的污染颗粒。如果未正确地去除肌肤污染物，污染物就会粘在肌肤上，渗透至深层，然后破坏胶原蛋白。
竹炭因其上佳的吸收性和净化性而众所周知。我们的毛刷中采用的全天然竹炭使用碳化竹材制成。
采用刷毛、竹炭海绵的特别组合，这款毛刷甚至可以去除小的污染颗粒，提供轻柔、出色的清洁效果。
焕发新生的刷头专为放松面部肌肉而设计，同时可促进淋巴排毒。测试表明用过按摩头的 92% 的女性发现她们的皮肤紧致且得到改善。
使用按摩头后，通过热相机可看到血液流动加快。促进血液流动能为皮肤表面提供更多营养成分，从而补充肌肤所需营养。
冷却清新皮肤附件具有凉爽、陶瓷表面，可即时降低皮肤温度和清新皮肤。它还可振动，模拟面部末端采用的促进手指轻拍动作，使疲累暗哑肌肤再现活力。
在使用清新皮肤刷后，使用热相机可看到皮肤温度降低。可在使用后的 8 分钟后观察到温度差异。
使用 VisaPure 清洁，可去除更多的化妆品残留和堆积的死皮细胞。得益于深度清洁效果，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜、精华液和精华素等肌肤护理用品。
我们所有的 VisaPure 刷头都采用丝般柔软的刷毛材料，这是一种经过专门选择的精细尼龙材料。这有助于确保刷头便于清洁并保持清爽。
我们的飞利浦皮肤专家和研究人员与按摩专家合作开发了这款设备。飞利浦研发部门是全球最大的私有研究机构之一，由 1,600 位专家组成，每年发表超过 650 篇科学出版物。
优点
适用部位
双向旋转
操作简易
包含
精美刷头底座
技术规格
功率
服务