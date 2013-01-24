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Beardtrimmer series 7000

真空胡须修剪器

BT7206/15
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    Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

    BT7206/15

    减少杂乱碎发 真空修剪器

    修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥499.00
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    减少杂乱碎发 真空修剪器

    修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。 查看所有优势

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      减少杂乱碎发 真空修剪器

      集成式真空技术可捕捉高达 90% 掉落碎发*

      • 0.5 毫米准确设定
      • 全金属修剪器
      • 60 分钟无线使用/1 小时充电
      • 可捕捉高达 90% 掉落碎发*
      集成式真空技术可确保使杂乱碎发减少

      集成式真空技术可确保使杂乱碎发减少

      修剪胡须、须髭和鬓角，同时保持本修剪器整洁。强力真空可以在修剪过程中吸取毛发，令修剪有条不紊。

      将须发提起并梳理，即可轻松修剪出均匀的效果

      将须发提起并梳理，即可轻松修剪出均匀的效果

      可快速、一次搞定修剪胡茬。我们的创新提升修剪系统可提起每根须发，然后朝双倍锋利不锈钢刀片梳理。这样即可一次打造均匀的须茬或修剪效果。

      采用双重锋利不锈钢刀片，修剪快速

      采用双重锋利不锈钢刀片，修剪快速

      强劲的钢制刀片双倍锋利且可长时间修剪浓密的头发。它们会相互轻轻摩擦，自我研磨。

      20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

      20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

      要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0,5 - 10 毫米的长度，具有 0,5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

      呵护皮肤的高性能刀片，实现理想的修剪效果

      呵护皮肤的高性能刀片，实现理想的修剪效果

      提供理想和保护性修剪效果，经久耐用。胡须修剪器的锈钢刀片会相互轻轻摩擦，在修剪时自我研磨，因此它们持久保持锋利和高效。它们还采用圆形尖端和修剪梳，有助于防止皮肤刺激。

      充电 1 小时后可使用 60 分钟，或接电使用

      充电 1 小时后可使用 60 分钟，或接电使用

      为您的胡须修剪器充电 1 小时即可无线使用 60 分钟。如果您在修剪时需要更大电源，只需将修剪器插到电源插座。此修剪器设计无线和插入电源使用均可。

      快速查看修剪器的电池状态

      快速查看修剪器的电池状态

      电池电量指示灯在修剪器电池电量耗尽、充电或充满电时亮起。

      只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗

      只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗

      完成修剪后，只需将刀片拉出取下，在水龙头下冲洗刀片和修剪梳，清空胡茬储藏室，并使用附带的清洁刷刷掉剃下的毛发，以实现持久性能。

      2 年保修，全球电压，无需使用润滑油

      2 年保修，全球电压，无需使用润滑油

      我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的理容产品都经久耐用，无需使用润滑油，而且兼容所有全球电压。

      技术规格

      • 切剃装置

        准确度（步长）
        0.5 毫米
        长度设定范围
        0.5 毫米，最长 10 毫米
        修剪部件
        不锈钢刀片

      • 塑造百变形象

        长度设定档数
        20 档长度设定

      • 附件

        旅行软袋
        存储袋
        维护
        清洁刷

      • 操作简易

        缩放轮
        轻松调整长度设定
        显示屏
        电池指示灯
        清洁
        可冲洗的附件
        工作中
        可接电源使用也可无线使用

      • 设计

        颜色
        黑色

      • 功率

        使用时间
        60 分钟
        电池类型
        镍氢电池
        充电
        1 小时充满电
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        Y
        无需润滑油
        Y

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          • 已在实验环境中对发垫进行测试