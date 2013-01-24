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Beardtrimmer series 7000

真空胡须修剪器

BT7520/15
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    Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

    BT7520/15

    减少杂乱碎发 真空修剪器

    修剪胡须、须髭和鬓角的同时保持整洁。全新飞利浦真空修剪器采用优化的高性能系统，提供 50％ 更强*气流。它可有效捕捉毛发，带给您有条不紊的修剪体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00

    Beardtrimmer series 7000 真空胡须修剪器

    减少杂乱碎发 真空修剪器

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      减少杂乱碎发 真空修剪器

      飞利浦领先的整洁修剪技术

      • 0.5 毫米准确设定
      • 自动研磨金属刀片
      • 使用时间长达 100 分钟/1 小时充电
      • 高性能真空系统
      经过优化的气流，令修剪有条不紊

      经过优化的气流，令修剪有条不紊

      全新飞利浦真空修剪器提供 50% 更强的优化气流*。强劲真空吸力可捕获高达 95% 的毛发**，带给您有条不紊的修剪体验。

      将贴肤生长的毛发引向刀片，实现均匀的修剪效果

      将贴肤生长的毛发引向刀片，实现均匀的修剪效果

      采用创新提升修剪 PRO 系统，一次即可修剪胡茬。它可将贴肤生长的毛发轻轻提起并将其引向锋利的金属刀片，从而实现精确修剪。

      自动研磨金属刀片可实现精确修剪，无需使用润滑油

      自动研磨金属刀片可实现精确修剪，无需使用润滑油

      不锈钢刀片双倍锋利，即使十分浓密的毛发也可精确修剪。它们会相互轻轻摩擦，因此修剪器在整个使用寿命当中无需更换或使用润滑油。

      20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

      20 档固定长度设定，0,5 - 10 毫米，具有 0,5 毫米准确度

      要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示 0,5 - 10 毫米的长度，具有 0,5 毫米准确度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

      卡入式精确修剪器，塑造利落边缘和细节

      卡入式精确修剪器，塑造利落边缘和细节

      使用卡入式精确修剪器修剪须髭，或在难以触及的部位塑造细节和边缘。

      LED 显示屏可清晰地显示您的长度设置

      LED 显示屏可清晰地显示您的长度设置

      旋转缩放轮可以毫米为单位在 LED 显示屏上查看所选的长度设定。

      充电 1 小时后运行时间长达 100 分钟，或将其插入电源插座

      充电 1 小时后运行时间长达 100 分钟，或将其插入电源插座

      锂离子电池功能强劲，充电 1 小时即可无线使用 100 分钟。您还可以将修剪器插入电源插座或快速充电器当中使用，仅需充电 5 分钟即可进行一次完整修剪。

      快速查看修剪器的电池状态

      快速查看修剪器的电池状态

      电池电量指示灯会在修剪器充满电、充电中或需要插入时显示。它还通过简单的 3 小节显示您的剩余电量。

      只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗

      只需清空胡茬储藏室并将刀片用水冲洗

      完成修剪后，只需将刀片拉出取下，在水龙头下冲洗刀片和修剪梳，清空胡茬储藏室，并使用附带的清洁刷刷掉剃下的毛发，以实现持久性能。

      2 年保修，全球电压，无需润滑油

      2 年保修，全球电压，无需润滑油

      所有理容产品均采用持久耐用的设计，均提供 2 年全球保修，兼容全球电压，无需润滑油。

      技术规格

      • 切剃装置

        修剪部件
        不锈钢刀片
        长度设定范围
        0.5 毫米，最长 10 毫米
        准确度（步长）
        0.5 毫米

      • 塑造百变形象

        长度设定档数
        20 档长度设定

      • 操作简易

        缩放轮
        轻松调整长度设定
        显示屏
        • 数字长度设定
        • 3 格电池指示
        清洁
        可冲洗刀片和网罩
        工作中
        可接电源使用也可无线使用

      • 设计

        颜色
        暗镀铬

      • 充电装置

        5 分钟快速充电
        Y

      • 功率

        使用时间
        长达 100 分钟
        电池类型
        锂离子
        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        2 年保修
        Y
        无需润滑油
        Y

      • 附件

        准确修剪器
        Y
        修剪梳
        • 3 毫米精密梳齿
        • 5 毫米精密梳齿
        底座
        充电座
        旅行软袋
        • 旅行盒
        • 精美旅行盒
        维护
        清洁刷

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          • *已在实验环境中对发垫进行测试