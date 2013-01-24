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Beardtrimmer series 9000

防水胡须修剪器

BT9290/32
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    Beardtrimmer series 9000 防水胡须修剪器

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    准确

    特殊的激光导引，让您体验到对轮廓的出色控制。您可以打造想要的准确、对称的造型，充满自信。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥799.00
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      准确

      带有激光导引的胡须修剪器

      • 0.2 毫米准确设定
      • 全金属双面修剪器
      • 无线使用 60 分钟/充电 1 小时
      • 带激光导引
      使用特殊的激光导引实现准确、对称的修剪效果

      使用特殊的激光导引实现准确、对称的修剪效果

      特殊的激光导引系统可投射清晰的光线，在修剪前预先调整您的造型。激光导引可指出需切剃的毛发，让您始终可以准确修剪。

      缩放轮可“锁定”所选的长度设定

      缩放轮可“锁定”所选的长度设定

      要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示所需的长度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。

      双面修剪器：32 毫米和 15 毫米修剪面，带给您理想的修剪细节

      双面修剪器：32 毫米和 15 毫米修剪面，带给您理想的修剪细节

      取下可调节长度的修剪梳，下面是一个可翻转、双面准确修剪器。一面是 32 毫米高性能修剪器。翻过来则是 15 毫米宽的准确修剪器 – 准确修剪鼻子下方或嘴周围的狭小区域。本产品的设计可让您贴面修剪，同时保护您的皮肤。其小巧的外形和弯曲式设计可让您看到自己的修剪操作，令修剪细致，保持理想线条。

      呵护皮肤的高性能刀片，实现理想的修剪效果

      呵护皮肤的高性能刀片，实现理想的修剪效果

      修剪时，钢质刀片会相互轻轻摩擦，自动研磨！刀片持久保持锋利，确保始终整齐、高效修剪毛发，而弧形刀片尖部设计配合修剪梳，可防止皮肤受到刺激。

      充电 1 小时后可无线使用 60 分钟，或接电使用

      充电 1 小时后可无线使用 60 分钟，或接电使用

      充电 1 小时后可无线使用 60 分钟。如果修剪时电池电量耗尽，只需接通电源便可继续进行修剪。

      防水，便于清洁

      防水，便于清洁

      要清洁修剪器刀头，只需在水龙头下冲洗即可。

      细节梳齿令修剪准确，胡须修剪梳可实现准确的控制

      细节梳齿令修剪准确，胡须修剪梳可实现准确的控制

      细节梳齿可为您提供准确的修剪效果。使用细节梳齿修剪致密区域，或圆润胡须的边缘，但不宜用胡须修剪梳。胡须修剪梳可实现准确的控制，修剪快速而均匀。

      LED 显示屏清晰显示所选的长度设定

      LED 显示屏清晰显示所选的长度设定

      LED 显示屏以毫米显示所选的长度设定，您始终都能掌控自己的造型。

      0.4 毫米胡茬设定，每天打造 3 日须

      0.4 毫米胡茬设定，每天打造 3 日须

      如果您想拥有理想的 3 日须，只需使用修剪器的 0.4 毫米最短设定。要打理理想的长须，只需将设定调至所需的确切设置。

      2 年保修，全球电压且无需使用润滑油

      2 年保修，全球电压且无需使用润滑油

      我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的仪容产品都经久耐用。您无需润滑油，且兼容所有全球电压。

      保护袋，便于旅行和存放

      保护袋，便于旅行和存放

      旅行软袋可在旅行和存放时保护修剪器。

      LED 显示屏可显示电池电量

      LED 显示屏可指示电池电量，让您始终得心应手。

      技术规格

      • 附件

        胡须修剪梳
        细节梳齿
        维护
        清洁刷
        旅行软袋

      • 操作简易

        清洁
        防水
        电池使用时间
        充电 1 小时可使用 60 分钟
        工作中
        可接电源使用也可无线使用

      • 准确

        长度设定
        17 档长度设定，0.4 毫米至 7 毫米

      • 功率

        自动电压
        100-240 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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