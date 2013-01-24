双面修剪器：32 毫米和 15 毫米修剪面，带给您理想的修剪细节

取下可调节长度的修剪梳，下面是一个可翻转、双面准确修剪器。一面是 32 毫米高性能修剪器。翻过来则是 15 毫米宽的准确修剪器 – 准确修剪鼻子下方或嘴周围的狭小区域。本产品的设计可让您贴面修剪，同时保护您的皮肤。其小巧的外形和弯曲式设计可让您看到自己的修剪操作，令修剪细致，保持理想线条。