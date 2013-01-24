特殊的激光导引系统可投射清晰的光线，在修剪前预先调整您的造型。激光导引可指出需切剃的毛发，让您始终可以准确修剪。
要选择想要的修剪长度，只需旋转手柄上的缩放轮，直至显示所需的长度。您所选的长度现已“锁定”，可实现准确均匀的修剪。
取下可调节长度的修剪梳，下面是一个可翻转、双面准确修剪器。一面是 32 毫米高性能修剪器。翻过来则是 15 毫米宽的准确修剪器 – 准确修剪鼻子下方或嘴周围的狭小区域。本产品的设计可让您贴面修剪，同时保护您的皮肤。其小巧的外形和弯曲式设计可让您看到自己的修剪操作，令修剪细致，保持理想线条。
修剪时，钢质刀片会相互轻轻摩擦，自动研磨！刀片持久保持锋利，确保始终整齐、高效修剪毛发，而弧形刀片尖部设计配合修剪梳，可防止皮肤受到刺激。
充电 1 小时后可无线使用 60 分钟。如果修剪时电池电量耗尽，只需接通电源便可继续进行修剪。
要清洁修剪器刀头，只需在水龙头下冲洗即可。
细节梳齿可为您提供准确的修剪效果。使用细节梳齿修剪致密区域，或圆润胡须的边缘，但不宜用胡须修剪梳。胡须修剪梳可实现准确的控制，修剪快速而均匀。
LED 显示屏以毫米显示所选的长度设定，您始终都能掌控自己的造型。
如果您想拥有理想的 3 日须，只需使用修剪器的 0.4 毫米最短设定。要打理理想的长须，只需将设定调至所需的确切设置。
我们为这款飞利浦修剪器提供 2 年保修：我们的仪容产品都经久耐用。您无需润滑油，且兼容所有全球电压。
旅行软袋可在旅行和存放时保护修剪器。
LED 显示屏可指示电池电量，让您始终得心应手。
附件
操作简易
准确
功率
服务