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丰富强劲的音效
使用本款飞利浦 DVD 微型音乐系统可丰富您的音乐和电影体验，还可以通过蓝牙无线传输音乐，通过低音反射系统带来细致、震憾的低音效果，为您放飞音乐。
蓝牙®
DVD
电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。CD(RW) 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。