低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音

低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。