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融入您家的音效
轻松便捷地在家播放音乐。这款飞利浦微型音乐系统具备 USB 直放和 MP3-link。这款音乐系统也可以通过蓝牙无线串流音乐，让您尽情畅享音乐乐趣。
蓝牙
借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。