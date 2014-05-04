数码音效控制

数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中较为重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的理想效果。