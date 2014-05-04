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BTM2310/93
陶醉于动人的音乐中
用这款小巧的一体化飞利浦音乐系统聆听智能手机中的音乐、通过蓝牙传输音乐和播放 MP3-CD。通过内置 USB 充电端口为智能手机、平板电脑等所有智能设备充电。
蓝牙®
CD、MP3-CD、USB、FM
USB 充电端口
通过音频输入连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的出众音质。不仅如此，音频输入还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米（3 英寸）”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术，很大的数字音乐文件可压缩 10 倍，而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式，便于快速方便地传输音频文件。
数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中较为重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的理想效果。