搜索词

  • 儿童娇嫩肌肤专研 儿童娇嫩肌肤专研 儿童娇嫩肌肤专研

    Philips Avent Kidscare 儿童温和多效防晒乳 SPF30 PA+++

    BTY2040426/93

    儿童娇嫩肌肤专研

    防晒 + 保湿 + 舒缓三效合一，清爽成膜

    查看所有优势

    Philips Avent Kidscare 儿童温和多效防晒乳 SPF30 PA+++

    相似产品

    See all 肌肤护理

    儿童娇嫩肌肤专研

    温和防晒，清爽成膜

    • 全波段防护
    • 三重亲肤成分
    • 轻盈水润质地
    全波段防护

    全波段防护

    精准抵御 UVA/UVB，SPF30 轻薄防护，日常出行无负担。

    三重亲肤成分

    三重亲肤成分

    甄选维生素 E、白池花籽油和泛醇。防晒 + 保湿 + 舒缓三效合一，给宝贝更周全的呵护。

    轻盈水润质地

    轻盈水润质地

    肤感舒适，清爽成膜；一抹均匀，不黏腻、不泛白。专研温和配方，全身适用。

    技术规格

    • 技术规格

      产品亮点
      轻盈水润质地

    • Technical specification

      Product effect
      有效防晒保护
      Color
      白色、乳白色
      Net content
      50 克
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。