Philips Avent Kidscare 儿童温和多效防晒乳 SPF30 PA+++
儿童娇嫩肌肤专研
防晒 + 保湿 + 舒缓三效合一，清爽成膜 查看所有优势
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Philips Avent Kidscare 儿童温和多效防晒乳 SPF30 PA+++
全波段防护
精准抵御 UVA/UVB，SPF30 轻薄防护，日常出行无负担。
三重亲肤成分
甄选维生素 E、白池花籽油和泛醇。防晒 + 保湿 + 舒缓三效合一，给宝贝更周全的呵护。
轻盈水润质地
肤感舒适，清爽成膜；一抹均匀，不黏腻、不泛白。专研温和配方，全身适用。
技术规格
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技术规格
- 产品亮点
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轻盈水润质地
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Technical specification
- Product effect
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有效防晒保护
- Color
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白色、乳白色
- Net content
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50 克
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