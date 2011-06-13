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高清摄像机

CAM102SL/00

捕获和分享精彩瞬间 - 轻松获得

ESee 摄像机 CAM102 通过全高清录制技术让您的美好回忆清晰再现。只需轻触按钮，即可录制视频，并且立即在电视上或在线共享。使用集成式 USB 插头轻松连接至设备。

查看所有优势

以高清品质重温美好回忆

捕获和分享精彩瞬间 - 轻松获得

单触式操作，为您即时留住动人时刻

单触式操作，为您即时留住动人时刻

绝不再错过另一个闪耀的时刻。借助飞利浦摄像机的快速启动时间，您几乎可以在精彩出现的时刻同时将其拍摄下来。得益于多个先进的功能，例如高速的处理器和专门的信号处理技术，您只要两秒便可启动飞利浦摄像机。机身上的按钮同样是为了简单而设计，因此您只需按一下按钮，便可以轻松摄录高清的录像。飞利浦摄像机随时准备好为您记录每一个充满惊喜的时刻，绝不错过任何一次感动。

通过电子邮件发送以及在 Facebook/YouTube 上发布来实现快速分享

通过电子邮件发送以及在 Facebook/YouTube 上发布来实现快速分享

借助内置的 Windows 软件，您可以轻松将影片发布到 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo 等网站上。对于 Mac 用户，您可以从 iLife 使用 iMovie 轻松地整理、编辑和共享。借助先进的压缩技术，飞利浦摄像机使用的高清视频格式 (H.264) 比任何其他标准的摄像机、数码相机和手机产生的文件都要小，而且不会损失任何视频质量，因此您可以更迅速地与朋友们一起分享！您也可以通过 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等程序使用这些文件。

通过 HDMI 直接连接电视，轻松观赏高清视频

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技术规格

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