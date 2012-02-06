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高清摄像机

CAM200WH/00

在电视或网页上轻松分享您的精彩瞬间

飞利浦 ESee CAM200 让您轻松拍摄视频和照片，体验分享的简约新境界。只需在 3 英寸触摸屏上滑动，便可即时以无线方式将拍摄内容分享到电视或互联网。

查看所有优势

通过内置 WiFi

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通过全高清视频重温点滴美好回忆

通过全高清视频重温点滴美好回忆

以全高清品质拍摄和欣赏视频（全高清 1080p）。“1080”即显示分辨率，指的是屏幕上水平线的数量。“p”即逐行扫描，或每帧中相继出现的行。1080p 提供的视频质量比一般手机和数码相机中的质量都要好。此外，摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式 — H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清澈的回忆。

利用高级防抖技术拍摄更清晰、更固定的视频

利用高级防抖技术拍摄更清晰、更固定的视频

高级防抖技术可让您拍摄出令您乐于分享的绝佳视频。gyro 传感器配备有高级算法，可确保获得稳定不失真的视频。这些传感器可测量地面与相机镜头之间的距离，当摄像机晃动时会作出必要的校正。这种高级技术使您每次都能得到清晰的图像，让您将生活中的美好瞬间拍摄在出色的视频中。

内置 Wi-Fi，无需线缆或电脑即可实现共享

摄像机具有内置 Wi-Fi，可让您立即分享照片，而无需使用电脑或线缆。摄像机可无线连接至飞利浦 SimplyShare 互联易享设备、DLNA 兼容的电视、蓝光光盘播放机、网络媒体播放器、家庭影院系统和相框，让您在更大的屏幕上畅享精彩瞬间。此外，您还可使用 Facebook、Twitter、YouTube 和 Picassa 专用的易用内置应用程序将您拍摄的内容和影片分享到互联网站点。飞利浦 ESee 让分享变得如此简单。

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