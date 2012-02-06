通过全高清视频重温点滴美好回忆

以全高清品质拍摄和欣赏视频（全高清 1080p）。“1080”即显示分辨率，指的是屏幕上水平线的数量。“p”即逐行扫描，或每帧中相继出现的行。1080p 提供的视频质量比一般手机和数码相机中的质量都要好。此外，摄像机使用与蓝光光盘播放机和光盘一样的视频格式 — H.264。此高度先进的格式提供卓越的高清画质，为您用视频留住水晶般清澈的回忆。