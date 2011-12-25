双格式录制，提供全高清和电子邮件可发送格式

全高清视频非常适合在高清电视上观看。但如果您想用电子邮件发送视频或在线分享，就必须将高清的大文件进行压缩并转换为电子邮件可发送的格式。您的摄像机提供双格式录制功能，可省去这种麻烦。开启该功能，视频就会同时以两种格式录制 — 全高清 (1080p) 和电子邮件可发送的 QWVGA (240p) 格式。这让您既可以在高清电视上欣赏最佳质量的视频，又能提供一种可立即以电子方式分享的格式。