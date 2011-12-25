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CAM295WH/00
捕获和分享精彩瞬间 - 轻松获得
使用这款 ESee 摄像机 CAM295 拍摄全高清视频和照片轻而易举。它具有的 3 英寸触摸屏可让您进行直观控制，此外，其即时编辑和快速印象功能还可让您在电视上或在线快速分享。
全高清视频非常适合在高清电视上观看。但如果您想用电子邮件发送视频或在线分享，就必须将高清的大文件进行压缩并转换为电子邮件可发送的格式。您的摄像机提供双格式录制功能，可省去这种麻烦。开启该功能，视频就会同时以两种格式录制 — 全高清 (1080p) 和电子邮件可发送的 QWVGA (240p) 格式。这让您既可以在高清电视上欣赏最佳质量的视频，又能提供一种可立即以电子方式分享的格式。
借助内置的 Windows 软件，您可以轻松将影片发布到 YouTube、Facebook、Twitter 和 Vimeo 等网站上。对于 Mac 用户，您可以从 iLife 使用 iMovie 轻松地整理、编辑和共享。借助先进的压缩技术，飞利浦摄像机使用的高清视频格式 (H.264) 比任何其他标准的摄像机、数码相机和手机产生的文件都要小，而且不会损失任何视频质量，因此您可以更迅速地与朋友们一起分享！您也可以通过 iPhoto 和 Windows Movie Maker 等程序使用这些文件。