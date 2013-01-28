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车载影音系统

CED1900/98
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    车载影音系统

    CED1900/98

    在车中体验带视频的现场音乐

    飞利浦 CED1900 具有适合播放视频和照片的 6.2 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。您可以尽情欣赏多种来源中的电影和音乐，且绝不会错过任何一个电话。 查看所有优势

    车载影音系统

    在车中体验带视频的现场音乐

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      该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD（超级 VCD）所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术，可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。

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      完美贴合的 2.0 DIN 底座设计

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      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏类型
        LCD TFT
        屏幕对角线尺寸
        6.2 英寸
        宽高比
        宽银幕
        按键灯
        白色
        分辨率
        800 x 480 像素

      • 播放媒体

        光盘
        DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD 和 WMA
        USB 闪存盘
        AV 输入
        适用于便携式音频/视频播放设备
        SD/SDHC 卡

      • 音频播放

        压缩格式
        • 杜比数字
        • MP3
        • WMA
        光盘播放模式
        • 快进/快退
        • 下一个/上一个专辑搜索
        • 下一首/上一首曲目搜索
        支持 ID3 标签
        歌曲标题，艺术家，专辑
        MP3 比特率
        32-320kbps 和可调位速率

      • 视频播放

        播放媒体
        • DVD
        • DVD-R/-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD+RW
        • Video CD
        • SVCD
        • Picture CD
        • DivX
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        • A-B 重放
        • 视角
        • 章节重放
        • 光盘菜单
        • 快退
        • 快进
        • OSD
        • PBC
        • 重放
        • 断点续播
        • 向前/向后搜索
        • 慢退
        • 慢进
        • 静态图片
        • 缩放
        光盘播放系统
        • NTSC
        • PAL
        USB 直放
        • JPEG
        • DivX
        • MPEG4（简单规范）

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        • AM
        • FM 立体声
        自动数字调谐
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        预设电台编号
        18(FM)，12(AM)

      • 声音

        均衡器
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        均衡器设置
        • 简约欧式
        • 爵士
        • 流行乐
        • 摇滚
        • 平滑
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        • 用户定义
        音效增强
        • FullSound 飞声技术
        • MAX 音效
        • 动态低音增强
        • Music Zone
        输出功率 (MAX)
        50Wx4 声道
        输出功率 (RMS)
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      • 连接

        视频输入
        CVBS 视频 (RCA) 1 个
        视频输出 - 模拟
        复合视频输出
        前置放大器输出
        2 对 RCA(L/R)
        低音扬声器前置放大器输出
        具有增益控制
        方向盘遥控器
        （需要第三方适配器）
        导航支持
        随附 GPS 天线

      • 附件

        遥控器
        超薄遥控器，带电池
        用户手册
        • 中文
        • 繁体中文
        快速入门指南
        英语，繁体中文

      • 功率

        电源
        12V 直流电压

      • 尺寸

        产品厚度
        245  毫米
        产品高度
        116  毫米
        产品宽度
        188  毫米
        底盘
        2 Din

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone
        • iPhone 三代
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod
        • iPod Classic
        • iPod nano
        • iPod Touch

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