播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD

该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 光盘。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD 光盘 - 均可在该播放机上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。