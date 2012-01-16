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车载影音系统

CED229/98
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    车载影音系统

    CED229/98

    执着于音

    使用飞利浦 CED229，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。 查看所有优势

    车载影音系统

    执着于音

    使用飞利浦 CED229，在路途中尽情欣赏多种来源的电影、音乐和照片。本系统还具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。 查看所有优势

    执着于音

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      该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 光盘。DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW 和 (S)VCD 光盘 - 均可在该播放机上播放。DVD+/-R 是一个名词缩写，它指的是接受两种普通的可录制 DVD 格式的 DVD 驱动器。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。

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      7.6 厘米（3 英寸）TFT 彩色液晶显示屏

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      技术规格

      • 图片/显示

        显示屏类型
        LCD TFT
        屏幕对角线尺寸
        3 英寸
        分辨率
        320（宽）x 240（高）x 3(RGB)
        宽高比
        宽银幕
        亮度
        300  cd/m²
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        英语、繁体中文、巴西葡萄牙语和拉美西班牙语

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        • DVD
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        • Video CD
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