在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频
飞利浦 CED750 具有适合播放视频和照片的 7 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。借助蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频
飞利浦 CED750 具有适合播放视频和照片的 7 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。借助蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。
在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频
飞利浦 CED750 具有适合播放视频和照片的 7 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。借助蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。
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在路途中轻松自如地欣赏音乐和视频
飞利浦 CED750 具有适合播放视频和照片的 7 英寸全彩色显示屏，是您在路途中的绝佳娱乐伴侣。借助蓝牙® 接收器，您可以尽情欣赏多种来源的电影和音乐，绝不会错过任何一个电话。
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD+/-R 可接受两种普通的可录制 DVD 格式。同样，DVD+/-RW 可处理两种普通的可重写光盘类型。由于分辨率更高，SVCD（超级 VCD）所能呈现的画面清晰度远优于 VCD。MPEG4 旨在以更低的数据速率和更小的文件占用空间，提供 DVD 画质的视频 (MPEG-2)。DivX 编解码器是一种先进的基于 MPEG4 的视频压缩技术，可在压缩数字视频的同时保证较高的画质。
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松享受访问更多音乐、视频和照片的便利和乐趣。
借助蓝牙® 免提功能，您可在驾车时安全地使用移动电话，而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器，您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。
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