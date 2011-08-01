Music Zone，可调节最佳听音位置

飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。