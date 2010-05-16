旅途中流畅的音乐享受
飞利浦 CEM2000 让您可以在车中畅享来自 CD、USB 和便携式 MP3 播放机等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
在黑暗中将 CD 插入车载音响不太容易吧？借助飞利浦的创新设计，在打开光盘仓时，光盘四周将有光线亮起，为您提供清晰的指引，插入 CD 轻而易举。
此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快速地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹/歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹/歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程查让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾车上。
只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐，与您的家人和朋友共享快乐时光。
显示屏
音频播放
调谐器/接收/发送
声音
连接
安全性/防盗
附件
电源
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