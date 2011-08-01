车载音响系统 CEM2100/00
在车中体验现场音乐
飞利浦 CEM2100 让您可以在车中畅享来自 CD、USB 和便携式 MP3 播放器等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在车中体验现场音乐
飞利浦 CEM2100 让您可以在车中畅享来自 CD、USB 和便携式 MP3 播放器等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。 查看所有优势
在车中体验现场音乐
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在车中体验现场音乐
飞利浦 CEM2100 让您可以在车中畅享来自 CD、USB 和便携式 MP3 播放器等多种来源的音乐。它具有可增强安全性的分离式防盗面板，以及在行车时起缓冲作用的防震保护。 查看所有优势
Music Zone，可调节最佳听音位置
飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。
动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SDHC 卡插槽
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。
用于播放便携式音乐的 MP3 Link
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问
此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快速地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹/歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索 — 按文件夹/歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程查让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾车上。
可即时增强功率的 MAX 音效
MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。
技术规格
-
显示屏
- 类型
-
高对比度黑白 LCD（9 个字符）
- 按键灯
-
红色
- 光盘插槽中带有漫射光
-
红色
-
播放介质
- 光盘
-
CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 闪存盘
-
是
- SD/SDHC 卡
-
是
- MP3 Link
-
用于播放便携式 MP3 音乐
- 通过后辅助装置连接的音乐设备
-
是
-
音频播放
- 压缩格式
-
- 光盘播放模式
-
-
快进/快退
-
下一首/上一首歌曲集搜索
-
下一首/上一首曲目搜索
- 支持 ID3 标签
-
歌曲标题，艺术家，专辑
- MP3 比特率
-
32-320kbps 和可调位速率
- USB 直放模式
-
-
播放/暂停
-
上一个/下一个
-
快退/快进
-
重放
-
随机
-
调谐器/接收/发送
- 调谐波段
-
- 自动数字调谐
-
是
- 调谐增强
-
自动搜索和存储
- 预设电台编号
-
18(FM)，12(AM)
-
声音
- 均衡器
-
2 段
- 均衡器设置
-
-
简约欧式
-
爵士
-
流行乐
-
摇滚
-
平滑
-
最佳
-
电子乐
-
用户定义
- 音效增强
-
- 输出功率 (MAX)
-
50Wx4 声道
- 输出功率 (RMS)
-
22Wx4 声道（4 欧姆，10% T.H.D.）
-
连接
- 前置放大器输出
-
2 对 RCA(L/R)
- 后辅助装置输入
-
是
- 硬线静音
-
是
- 硬线遥控输入
-
是
-
安全性/防盗
- 前面板
-
可分离
-
附件
- 遥控器
-
超薄遥控器，带电池
- 用户手册
-
- 快速入门指南
-
巴西葡萄牙语、英语、西班牙语、中文
-
功率
- 电源
-
12V 直流电压
-
尺寸
- 产品厚度
-
190
毫米
- 产品高度
-
58
毫米
- 产品宽度
-
188
毫米
- 底盘
-
1 Din
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