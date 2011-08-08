车载音响系统 CEM5100/00
在车中体验现场音乐
使用飞利浦 CEM5100，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
在车中体验现场音乐
使用飞利浦 CEM5100，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。 查看所有优势
在车中体验现场音乐
使用飞利浦 CEM5100，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。 查看所有优势
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在车中体验现场音乐
使用飞利浦 CEM5100，在车中畅享多种来源的音乐。借助内置蓝牙® 接收器，您可随时欣赏手机上的音乐，接听重要来电。此外，分离式防盗面板还可增强安全性。 查看所有优势
Music Zone，可调节最佳听音位置
飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置 — 左置、右置和前置（及所有）— 让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。
动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震憾的低音效果。
用于通话和音乐传输的内置蓝牙接收器
借助蓝牙免提功能，您可在驾车时安全地使用移动电话，而不会错过任何重要来电。使用内置蓝牙® 接收器，您还可以方便地将音乐文件从手机传输到车载娱乐系统。
用于播放 MP3/WMA 的 USB 直放和 SDHC 卡插槽
凭借完备的文件传输功能，您可以通过内置 USB 直放和 SDHC 卡插槽，轻松下载更多数字音乐，享受便利和乐趣。
可即时增强功率的 MAX 音效
MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。
可同时播放 iPod/iPhone 音乐并为其充电
一边为 iPod/iPhone 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到基座式娱乐系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPod/iPhone 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，基座式娱乐系统会自动为其充电。
技术规格
-
iPod 兼容性
- 兼容
-
-
iPod
-
iPod Classic
-
iPod nano
-
iPod Touch
-
iPhone 兼容性
- 兼容
-
-
iPhone
-
iPhone 三代
-
iPhone 3GS
-
iPhone 4
-
显示屏
- 类型
-
高对比度彩色液晶屏（11 个字符）
- 按键灯
-
白色
- 光盘插槽中带有漫射光
-
32,000 种颜色可供选择
-
播放介质
- 光盘
-
CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 闪存盘
-
是
- SD/SDHC 卡
-
是
- MP3 Link
-
用于播放便携式 MP3 音乐
- 通过后辅助装置连接的音乐设备
-
是
- 蓝牙传输音乐
-
是
- iPod/iPhone 中的音乐
-
是
-
音频播放
- 压缩格式
-
- 光盘播放模式
-
-
快进/快退
-
下一首/上一首歌曲集搜索
-
下一首/上一首曲目搜索
- 支持 ID3 标签
-
歌曲标题，艺术家，专辑
- MP3 比特率
-
32-320kbps 和可调位速率
- USB 直放 / SD 模式
-
-
播放/暂停
-
快退/快进
-
上一个/下一个
-
重放
-
随机
-
调谐器/接收/发送
- 调谐波段
-
- 自动数字调谐
-
是
- 调谐增强
-
自动搜索和存储
- 预设电台编号
-
18(FM)，12(AM)
- RDS
-
-
声音
- 均衡器
-
3 波段
- 均衡器设置
-
-
简约欧式
-
爵士
-
流行乐
-
摇滚
-
平滑
-
最佳
-
电子乐
-
用户定义
- 音效增强
-
- 输出功率 (MAX)
-
50 瓦 x 4 声道 (MOSFET)
- 输出功率 (RMS)
-
24Wx4 声道（4 欧姆，10% T.H.D.）
-
连接
- 麦克风
-
内置麦克风
- 前置放大器输出
-
2 对 RCA(L/R)
- 低音扬声器前置放大器输出
-
具有增益控制
- 后辅助装置输入
-
是
- 硬线静音
-
是
- 硬线遥控输入
-
是
-
安全性/防盗
- 前面板
-
可拆卸，下翻式
- 显示黑屏
-
可选择 10/20 秒
-
附件
- 遥控器
-
超薄遥控器，带电池
- 用户手册
-
- 快速入门指南
-
巴西葡萄牙语、英语、西班牙语、中文
-
电源
- 电源
-
12V 直流电压
-
尺寸
- 产品厚度
-
190
毫米
- 产品高度
-
58
毫米
- 产品宽度
-
188
毫米
- 底盘
-
1 Din
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