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车载功放器

CMQ205/00
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    车载功放器

    CMQ205/00

    在旅途中畅享震撼音乐

    2/1 声道飞利浦车载功放器 CMQ205 具有高功率、低失真的优点，峰值功率为 450 瓦。只需通过高电平输入或 RCA 输入连接车载立体声系统，即可享受到具有深沉低音的逼真音响效果。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥509.00

    车载功放器

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      技术规格

      • 声音

        输出功率 (MAX)
        450 瓦
        Class
        AB
        频道数
        2
        频道功能
        2/1
        输出功率 (RMS)，4 欧姆
        75 瓦 x2
        输出功率 (RMS)，2 欧姆
        110 瓦 x2
        信噪比
        >97dB
        S/N 信噪比（1 瓦/4 欧姆）
        >80dB
        频率响应
        5-50k  赫兹
        总谐波失真
        0.1%<
        阻抗
        2-8 欧姆

      • 连接

        线路电平输入 (RCA)
        1 套
        线路电平输出 (RCA)
        1 套

      • 音效增强

        低通滤波器
        -12dB/oct
        低通滤波器范围
        80 赫兹或 180 赫兹
        高通滤波器
        -12dB/oct
        高通滤波器范围
        80 赫兹
        输入电平控制
        0.3 毫伏 - 6 伏
        动态低音增强
        12dB（45 赫兹）

      • 附件

        快速入门指南
        英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语

      • 电源管理

        电源
        12V 直流电压

      • 尺寸

        产品厚度
        246  毫米
        产品高度
        49  毫米
        产品宽度
        240  毫米

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