在旅途中畅享震撼音乐
4/3/2 声道飞利浦车载功放器 CMQ405 具有高功率、低失真的优点，峰值功率为 900 瓦。只需通过高电平输入或 RCA 输入连接车载立体声系统，即可享受到具有深沉低音的逼真音响效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。
铝质散热器可加快热量散发，防止过热。
低失真度功放器，重现音乐的原汁原味。
MOSFET 电源可确保最优的电能效率。
可调的低通滤波器和高通滤波器，给您带来动感十足的声音效果
独立的声级控件带给您轻松灵活的音乐享受。
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