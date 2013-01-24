每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
用于您的牙刷
Sonicare DiamondClean 牙刷提供极致的清洁和光洁效果。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
用于您的牙刷
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用于您的牙刷
Sonicare DiamondClean 牙刷提供极致的清洁和光洁效果。
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
HX9361/62
HX9351/52
HX9352/04
您的产品时不时需要换上新颜。飞利浦消费者皆可以轻松地利用更换部件来更新产品。所有部件均提供飞利浦品质保证。
可更换部件