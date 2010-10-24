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车载有源低音扬声器

CSM1000/00
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    车载有源低音扬声器

    CSM1000/00

    随时享受丰富饱满的低音

    享受飞利浦车载低音扬声器 CSM1000 带来的饱满低音。将其放在您车内的任意位置 - 非常纤巧，可方便地置于座位下方。内置的功放器可带来 85 瓦 RMS 功率，同时，精细调谐的滤波器可产生令人震撼的音效。 查看所有优势

    车载有源低音扬声器

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      • 20.3 厘米（8 英寸）
      • 550 瓦峰值
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      高电平输入用于连接音频信号源

      扬声器级输入可实现将信号直接从汽车音响输入功放器，即使音响中没有 RCA 输出插孔。因此该功放器还与非飞利浦汽车音响兼容，为您带来更优质、更震撼的音乐享受。

      铝质散热器可加快热量散发，防止过热

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      低失真度功放器，重现音乐的原汁原味

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      MOSFET 电源可确保最优的电能效率

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      内置功放器，可确保带来最匹配的音质

      功放器通过内部连接电路内置于低音扬声器装置内，因此低音扬声器和功放器之间无需其他接线。本装置的音效经过专门调谐，可带来非凡的音响效果。低音深沉有力，该功放器还是提供理想功率级别的完美搭档。

      简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可

      简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可。

      纤巧外形，可放在座椅下

      低音扬声器和功放器组合到一个小的密封空间，允许您将装置放在车内的任何地方 - 后备箱中或座椅下。尽管装置尺寸较小，但是它可提供浑厚强劲的饱满低音。

      技术规格

      • 声音

        输出功率 (RMS)，4 欧姆
        85 瓦
        输出功率 (MAX)
        550 瓦
        Class
        AB
        频道数
        1
        总谐波失真
        0.08%
        信噪比
        >100dB
        频率响应
        30-135  赫兹
        阻抗
        4 欧姆
        S/N 信噪比（1 瓦/4 欧姆）
        >80dB

      • 连接

        线路电平输入 (RCA)
        1 套
        高电平输入
        1 套

      • 扬声器

        扬声器数
        1
        扬声器类型
        低音炮

      • 低音扬声器

        隔音膜
        音锥
        隔音膜材料
        纤维复合
        磁铁
        铁氧体
        悬边
        橡胶

      • 音效增强

        低通滤波器
        -12dB/oct
        低通滤波器范围
        80-180Hz

      • 电源管理

        电源
        12V 直流电压

      • 附件

        线缆
        高电平输入连接器，带电源线
        快速入门指南
        英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语

      • 尺寸

        产品厚度
        350  毫米
        产品高度
        80  毫米
        产品宽度
        240  毫米

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