随时享受丰富饱满的低音
享受飞利浦车载低音扬声器 CSM1000 带来的饱满低音。将其放在您车内的任意位置 - 非常纤巧，可方便地置于座位下方。内置的功放器可带来 85 瓦 RMS 功率，同时，精细调谐的滤波器可产生令人震撼的音效。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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扬声器级输入可实现将信号直接从汽车音响输入功放器，即使音响中没有 RCA 输出插孔。因此该功放器还与非飞利浦汽车音响兼容，为您带来更优质、更震撼的音乐享受。
铝质散热器可加快热量散发，防止过热。
低失真度功放器，重现音乐的原汁原味。
MOSFET 电源可确保最优的电能效率。
功放器通过内部连接电路内置于低音扬声器装置内，因此低音扬声器和功放器之间无需其他接线。本装置的音效经过专门调谐，可带来非凡的音响效果。低音深沉有力，该功放器还是提供理想功率级别的完美搭档。
简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可。
低音扬声器和功放器组合到一个小的密封空间，允许您将装置放在车内的任何地方 - 后备箱中或座椅下。尽管装置尺寸较小，但是它可提供浑厚强劲的饱满低音。
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