强化永磁铁氧体确保高功率性能

铁氧体是一种轻型强化材料，具有恒久不变的磁场。它是促使音圈和隔音膜运动的主要扬声器组件。当接收到信号时，，音圈即起到电磁铁的作用，从而使低音扩音器和高音扩音器隔音膜相吸或相斥。永磁铁氧体产生可均匀的磁场，令隔音膜移动畅顺，确保声音输出失真更少。使用像铁氧体这样稳定且具有高度抗磁力的磁体，音圈不但能够产生高亢的声音，同时还能确保声音具有平滑的张力。