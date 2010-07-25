您的移动音乐剧场
30 厘米飞利浦车载低音扬声器 CSP1200 可让您感受到身临其境的音乐体验。这款低音扬声器的峰值功率为 1600 瓦，具有高密度纤维复合音锥和 4 层铜质音圈，可为您呈现强劲有力的音符和节拍以及震撼的低音效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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铁氧体是一种轻型强化材料，具有恒久不变的磁场。它是促使音圈和隔音膜运动的主要扬声器组件。当接收到信号时，，音圈即起到电磁铁的作用，从而使低音扩音器和高音扩音器隔音膜相吸或相斥。永磁铁氧体产生可均匀的磁场，令隔音膜移动畅顺，确保声音输出失真更少。使用像铁氧体这样稳定且具有高度抗磁力的磁体，音圈不但能够产生高亢的声音，同时还能确保声音具有平滑的张力。
反应高度灵敏的丁基合成橡胶可将低音扬声器隔音膜连接到扬声器外框，从而形成环绕声延迟系统。当声音信号到达低音扬声器内部的音锥时，刚性的可伸缩丁基合成橡胶环绕声组件可确保音锥处于适当的位置，从而在信号较强时，不会发生过强的向上力或向下力。这样，低音扬声器将能够承受强力节拍的激增，并提供平滑的低音响应，从而减少了失真，即使小型扬声器一样出色。
厚实的磁体橡胶护罩可有效防止物理损坏
高密度复合音锥可进一步提升低音效果。
市场上车载功放器和低音扬声器五花八门，阻抗额定值也是林林种种。双重音圈为您提升了布线的灵活性，从而让您获得最畅快的车载立体声系统享受。多套语音音锥和连接器插头，2 欧姆、4 欧姆或 8 欧姆配置（取决于阻抗额定值）更快捷。连接第二台低音扬声器可以实现两倍的低音输出，令车载功放器的性能更好。
极端条件下的耐用性和性能稳定性。
坚实的纤维复合音锥，可在任何天气条件下保证一致的音响效果。
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