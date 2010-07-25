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    30 厘米飞利浦车载低音扬声器 CSP1200 可让您感受到身临其境的音乐体验。这款低音扬声器的峰值功率为 1600 瓦，具有高密度纤维复合音锥和 4 层铜质音圈，可为您呈现强劲有力的音符和节拍以及震撼的低音效果。 查看所有优势

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      丁基合成橡胶悬边可确保最流畅的响应

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      市场上车载功放器和低音扬声器五花八门，阻抗额定值也是林林种种。双重音圈为您提升了布线的灵活性，从而让您获得最畅快的车载立体声系统享受。多套语音音锥和连接器插头，2 欧姆、4 欧姆或 8 欧姆配置（取决于阻抗额定值）更快捷。连接第二台低音扬声器可以实现两倍的低音输出，令车载功放器的性能更好。

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      坚实的纤维复合音锥，可在任何天气条件下保证一致的音响效果

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      技术规格

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        400 瓦
        峰值音响功率
        1600 瓦
        灵敏度
        89dB
        频率响应
        20-1500  赫兹
        阻抗
        4 欧姆

      • 扬声器

        扬声器类型
        低音炮
        扬声器尺寸
        30 厘米（12 英寸）
        扬声器数
        1

      • 低音扬声器

        隔音膜
        音锥
        隔音膜材料
        纤维复合
        悬边
        橡胶
        音圈
        双重
        音圈材料
        铜制
        磁铁
        铁氧体
        磁铁质量
        55.4 安士
        阻尼器
        NC

      • 尺寸

        产品厚度
        317  毫米
        产品高度
        155  毫米
        产品宽度
        317  毫米
        安装深度
        145.5 毫米

      • 附件

        快速入门指南
        英语，简体中文
        线缆
        扬声器线

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