软丝质球顶高音扬声器可忠实还原高保真声音细节

由于丝绸轻便、高灵敏和稳定的特性，及其高温耐受力，使其成为高音扬声器球顶的理想材料。在高音扬声器内部，小型隔音膜（球顶开口）可产生高频音。这些柔软轻巧的丝质球顶可以捕获哪怕再高的音符，令您音乐尽现每一个高保真细节，例如暖调、中频声乐和明快的高音。球顶外形同样可以使声音环绕，因此您不论坐在车内的任何位置，均能听到高亢的音符。