具有齐平、斜角或平面安装多种选择。这些汽车立体声音响可以轻松安装到任何汽车中，便于您升级出厂安装的立体声系统并通过有方向性的信号源，带给您最佳的听觉体验。
钕是一种精密，但非常强大的磁性材料。与永磁铁和钡、或者价格相对低廉的压电晶体相比，钕的稳定性、强度和尺寸无疑更适合小型高音扬声器。即使是小型扬声器，钕磁铁也一样可以确保稳定、高频的声音再现效果。
简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可。
凭借输出功率为 10 瓦的丰富低音辐射体，小尺寸扬声器得以更有效地再现低音频率，因而无需使用大尺寸扬声器，这就能以更少的空间产生更佳的低音效果。
完全适合所有 25 厘米扬声器开口。
由于丝绸轻便、高灵敏和稳定的特性，及其高温耐受力，使其成为高音扬声器球顶的理想材料。在高音扬声器内部，小型隔音膜（球顶开口）可产生高频音。这些柔软轻巧的丝质球顶可以捕获哪怕再高的音符，令您音乐尽现每一个高保真细节，例如暖调、中频声乐和明快的高音。球顶外形同样可以使声音环绕，因此您不论坐在车内的任何位置，均能听到高亢的音符。
高频声音具有方向性。如果高音扬声器在车内摆放的方向不正确，您可能无法获得最佳的声音。飞利浦车载扬声器内部的高音扬声器能够旋转，允许您调整它们的方向多达 90 度，让您听到最佳的声音，而不论它们装在车内的什么位置。
声音
扬声器
高音扬声器
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