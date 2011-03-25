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汽车组合音响

CSP251/00
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    汽车组合音响

    CSP251/00

    您的移动音乐剧场

    借助飞利浦汽车组合音响 CSP251，感受音乐的曼妙。这些 25 毫米旋转式高音扬声器具有软丝质球顶，让您享受生动的音乐细节和清晰的音效。 查看所有优势

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      具有齐平、斜角或平面安装多种选择。这些汽车立体声音响可以轻松安装到任何汽车中，便于您升级出厂安装的立体声系统并通过有方向性的信号源，带给您最佳的听觉体验。

      钕磁铁表现恒久稳定

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      钕是一种精密，但非常强大的磁性材料。与永磁铁和钡、或者价格相对低廉的压电晶体相比，钕的稳定性、强度和尺寸无疑更适合小型高音扬声器。即使是小型扬声器，钕磁铁也一样可以确保稳定、高频的声音再现效果。

      简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可

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      10 瓦声音输出功率

      凭借输出功率为 10 瓦的丰富低音辐射体，小尺寸扬声器得以更有效地再现低音频率，因而无需使用大尺寸扬声器，这就能以更少的空间产生更佳的低音效果。

      完全适合所有 25 厘米扬声器开口

      完全适合所有 25 厘米扬声器开口。

      软丝质球顶高音扬声器可忠实还原高保真声音细节

      由于丝绸轻便、高灵敏和稳定的特性，及其高温耐受力，使其成为高音扬声器球顶的理想材料。在高音扬声器内部，小型隔音膜（球顶开口）可产生高频音。这些柔软轻巧的丝质球顶可以捕获哪怕再高的音符，令您音乐尽现每一个高保真细节，例如暖调、中频声乐和明快的高音。球顶外形同样可以使声音环绕，因此您不论坐在车内的任何位置，均能听到高亢的音符。

      旋转式高音扬声器高频响应更出色

      高频声音具有方向性。如果高音扬声器在车内摆放的方向不正确，您可能无法获得最佳的声音。飞利浦车载扬声器内部的高音扬声器能够旋转，允许您调整它们的方向多达 90 度，让您听到最佳的声音，而不论它们装在车内的什么位置。

      技术规格

      • 声音

        频率响应
        2000- 35000  赫兹
        阻抗
        4
        输出功率 (RMS)
        10W
        灵敏度
        90dB

      • 扬声器

        扬声器类型
        分量扬声器
        扬声器数
        2

      • 高音扬声器

        隔音膜
        球顶
        隔音膜材料
        丝质
        磁铁
        钕金属
        安装方案
        • 斜角安装
        • 嵌装
        • 表面安装
        • 旋转式安装

      • 附件

        快速入门指南
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