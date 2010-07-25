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CSP611/00
您的移动音乐剧场
用飞利浦车载立体声扬声器 CSP611 感受美妙音乐。这些 16 厘米双向扬声器峰值功率为 200 瓦，并具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的轻质聚丙烯音锥，可确保您欣赏到清晰逼真的音乐细节。
15.2 厘米（6 英寸）
双向
200 瓦峰值
扬声器网罩使汽车彰显奢华。它同两个部分组成 - 一个可拆卸的金属网罩及一个塑料环。安装到扬声器上时，它能完全盖过高音扬声器球顶和扬声器音锥。该网罩采用结实的耐用材料设计，能够保护扬声器不被意外撞击和指戳而损害其声音性能。
在扬声器内部，音圈上设置的隔音膜用于在收到输入信号时产生信号波形。它可以将信号波形变成声波。聚丙烯是迄今发明的最轻的塑料之一，由于其重量、高强度、刚性和耐高温的特性，使它成为用于扬声器隔音膜的理想材料。这些聚丙烯音锥能够对哪怕再小的声音信号作出反应，发出清脆、逼真的声音，从而提供优质的音乐。
用高灵敏的布料将低音扬声器隔音膜连接到扬声器边框，可以形成环绕声延迟系统。当声音信号到达低音扩音器内部的音锥时，周围的布料组件将使音锥返回正确的位置，以准备好接收其他声音信号。这样，低音扬声器将能捕获每一个信号，哪怕失真再低，也能带给您清晰、平滑的声音，而不论播放的音乐声音高低。