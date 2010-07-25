产品支持

所有系列

  • 前面产品照片
  • 在用产品照片
  • 主要图像
  • 前面产品照片
  • 在用产品照片
  • 主要图像

已停产

车载同轴扬声器

CSP611/00

您的移动音乐剧场

用飞利浦车载立体声扬声器 CSP611 感受美妙音乐。这些 16 厘米双向扬声器峰值功率为 200 瓦，并具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的轻质聚丙烯音锥，可确保您欣赏到清晰逼真的音乐细节。

查看所有优势

具有双向立体声，音效自然逼真

您的移动音乐剧场

  • 15.2 厘米（6 英寸）

  • 双向

  • 200 瓦峰值

时尚美观的扬声器网罩可有效防止损坏

时尚美观的扬声器网罩可有效防止损坏

扬声器网罩使汽车彰显奢华。它同两个部分组成 - 一个可拆卸的金属网罩及一个塑料环。安装到扬声器上时，它能完全盖过高音扬声器球顶和扬声器音锥。该网罩采用结实的耐用材料设计，能够保护扬声器不被意外撞击和指戳而损害其声音性能。

轻盈的聚丙烯音锥可提供清晰的音质

轻盈的聚丙烯音锥可提供清晰的音质

在扬声器内部，音圈上设置的隔音膜用于在收到输入信号时产生信号波形。它可以将信号波形变成声波。聚丙烯是迄今发明的最轻的塑料之一，由于其重量、高强度、刚性和耐高温的特性，使它成为用于扬声器隔音膜的理想材料。这些聚丙烯音锥能够对哪怕再小的声音信号作出反应，发出清脆、逼真的声音，从而提供优质的音乐。

敏感的布质悬边可反映最真实的声音细节

敏感的布质悬边可反映最真实的声音细节

用高灵敏的布料将低音扬声器隔音膜连接到扬声器边框，可以形成环绕声延迟系统。当声音信号到达低音扩音器内部的音锥时，周围的布料组件将使音锥返回正确的位置，以准备好接收其他声音信号。这样，低音扬声器将能捕获每一个信号，哪怕失真再低，也能带给您清晰、平滑的声音，而不论播放的音乐声音高低。

技术规格

获取此产品的支持

查找常见问题解答、使用说明、安全信息和提示