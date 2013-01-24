轻盈的聚丙烯音锥可提供清晰的音质

在扬声器内部，音圈上设置的隔音膜用于在收到输入信号时产生信号波形。它可以将信号波形变成声波。聚丙烯是迄今发明的最轻的塑料之一，由于其重量、高强度、刚性和耐高温的特性，使它成为用于扬声器隔音膜的理想材料。这些聚丙烯音锥能够对哪怕再小的声音信号作出反应，发出清脆、逼真的声音，从而提供优质的音乐。