您的移动音乐剧场
用飞利浦车载立体声扬声器 CSQ606 感受美妙音乐。这些 16 厘米双向扬声器峰值功率为 160 瓦，并具有带软质 PEI 球顶高音扬声器的轻质聚丙烯音锥，可确保您欣赏到清晰逼真的音乐细节。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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在扬声器内部，音圈上设置的隔音膜用于在收到输入信号时产生信号波形。它可以将信号波形变成声波。聚丙烯是迄今发明的最轻的塑料之一，由于其重量、高强度、刚性和耐高温的特性，使它成为用于扬声器隔音膜的理想材料。这些聚丙烯音锥能够对哪怕再小的声音信号作出反应，发出清脆、逼真的声音，从而提供优质的音乐。
用高灵敏的布料将低音扬声器隔音膜连接到扬声器边框，可以形成环绕声延迟系统。当声音信号到达低音扩音器内部的音锥时，周围的布料组件将使音锥返回正确的位置，以准备好接收其他声音信号。这样，低音扬声器将能捕获每一个信号，哪怕失真再低，也能带给您清晰、平滑的声音，而不论播放的音乐声音高低。
由于 PEI（聚醚胺）轻便、高灵敏和稳定的特性，及其高温耐受力，使其成为高音扬声器球顶的理想材料。在高音扬声器内部，小型隔音膜（球顶开口）可产生高频音。这些 PEI 球顶可以捕获哪怕再高的音符，令您的音乐交织暖调和中频高音。球顶外形同样可以使声音环绕，因此您不论坐在车内的任何位置，均能听到高亢的音符。
铁氧体是一种轻型强化材料，具有恒久不变的磁场。它是促使音圈和隔音膜运动的主要扬声器组件。当接收到信号时，，音圈即起到电磁铁的作用，从而使低音扩音器和高音扩音器隔音膜相吸或相斥。永磁铁氧体产生可均匀的磁场，令隔音膜移动畅顺，确保声音输出失真更少。使用像铁氧体这样稳定且具有高度抗磁力的磁体，音圈不但能够产生高亢的声音，同时还能确保声音具有平滑的张力。
极端条件下的耐用性和性能稳定性。
简单地将线缆插入指定的扬声器终端即可。
由于聚丙烯全天候的性能，使其成为扬声器音锥隔音膜的理想材料。当天气潮湿时，音锥的重量增加；灵敏度降低。当天气炎热时，音锥（或其中一部分）扩张并变大。在这两种情况下，声音都会失真。不论什么天气，结实的聚丙烯音锥均不会受这些问题影响，并且它们每时每刻均可产生清脆逼真的声音。
完全适合所有 16 厘米扬声器开口。
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