产品支持

所有系列

  • 主要图像
  • 主要图像

已停产

无线麦克风

CSS3000K/93

无线便携式麦克风

FM 无线蓝牙连接，带遥控器，易于操作。

查看所有优势

无线便携式麦克风

魅力诱人的设计

技术规格

获取此产品的支持

查找常见问题解答、使用说明、安全信息和提示