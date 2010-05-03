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汽车行车记录仪

CVR108/93
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    汽车行车记录仪

    CVR108/93

    您可靠的见证人

    CVR108 以 1080p 记录路上的一切。高动态范围 CMOS 传感器即使在低光照条件下也可获得出色的视频，写入保护功能可以确保近期录像的安全，节省空间的设计与挡风玻璃完美融合。

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      高动态范围 (HDR) CMOS 在低光照条件下也可拍摄清晰的图像

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      带有最近拍摄写保护的安全录制

      带有最近拍摄写保护的安全录制

      G-sensor 可提供震动检测和自动写保护

      G-sensor 可提供震动检测和自动写保护

      技术规格

      • 视频质量

        分辨率
        高清 (1920x1080p / 1280x720p)
        白平衡
        自动
        曝光
        自动曝光控制
        文件格式
        • MOV
        • AVI
        录制格式
        • PCM 音频压缩
        • MJPEG

      • 摄像头

        画面分辨率
        10/8/5MP

      • 镜头和传感器

        镜头
        4G 广角

      • 录像机功能

        视频循环录制
        关/1/3/5/10 分钟
        开机时录制自动开始
        Y
        自动关机节能
        Y
        麦克风静音录制
        Y
        安全录制
        Y
        麦克风灵敏度
        锁定功能
        日期戳
        Y

      • 显示屏

        类型
        彩色 TFT
        分辨率
        128(RGB) x 96
        自动关闭屏幕
        关/1/3/5 分钟
        液晶显示屏尺寸
        1.0"

      • 连接

        USB
        微型 USB 端口
        麦克风
        立体声定向麦克风
        扬声器
        内置

      • 数字存储

        录制介质
        Micro SD 卡（class 6 或更高，高达 32GB）

      • 电池和电源

        电源
        5.5 伏直流
        备用电池
        内置 80 毫安时锂电池
        寿命
        2 分钟的上次拍摄备份

      • 包含附件

        用户手册
        • 简体中文
        • 繁体中文
        车载充电器
        12 伏电源适配器，带 2.5 米长的线缆

      • 尺寸

        产品尺寸（宽x厚x高）
        50.0 x 36.0 x 52.0 毫米
        产品重量
        40.0 克

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