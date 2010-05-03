您可靠的见证人
CVR108 以 1080p 记录路上的一切。高动态范围 CMOS 传感器即使在低光照条件下也可获得出色的视频，写入保护功能可以确保近期录像的安全，节省空间的设计与挡风玻璃完美融合。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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视频质量
摄像头
镜头和传感器
录像机功能
显示屏
连接
数字存储
电池和电源
包含附件
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