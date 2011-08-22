工作日/周末闹钟设置打理您的生活习惯

这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。