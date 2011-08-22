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DC390/93
炫亮
播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电，体验饱满清晰的音质。本款时尚的铝制台式底座可同时为两个设备充电。它还可以用作闹钟，以您喜爱的歌曲或电台开始您的一天。
铝制
双底座
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
让您最喜爱的音乐将您唤醒。从 iPod/iPhone/iPad 中选择您喜爱的电台或舒缓的旋律，感受不一样的早晨时光。时钟开始轻柔地播放您选择的音乐，然后逐渐增加音量，直至达到您选择的音量级别。现在您完全可以控制您醒来的方式，开始您美好的一天。
这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。