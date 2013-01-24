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iPod/iPhone/iPad 专用底座

DC390/98
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    iPod/iPhone/iPad 专用底座

    DC390/98

    炫亮

    播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电，体验饱满清晰的音质。本款时尚的铝制台式底座可同时为两个设备充电。它还可以用作闹钟，以您喜爱的歌曲或电台开始您的一天。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,499.00

    iPod/iPhone/iPad 专用底座

    炫亮

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      炫亮

      伴着 iPod/iPhone/iPad 中的美妙音乐

      • 铝制
      • 双底座
      10W RMS 总输出功率

      10W RMS 总输出功率

      RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

      亮丽的铝质外壳，表里如一的质感

      亮丽的铝质外壳，表里如一的质感

      铝制机壳不仅具有重量轻、耐高温等特点，其还可以提供较高的强度和硬度及良好的抗腐蚀性。

      带预设电台的数字调谐使收听更加方便

      带预设电台的数字调谐使收听更加方便

      只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

      温和叫醒，在舒畅的心情中醒来

      温和叫醒，在舒畅的心情中醒来

      让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。

      用于播放便携式音乐的 MP3 Link

      用于播放便携式音乐的 MP3 Link

      通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

      插接到底座时与 iPod/iPhone/iPad 建立自动时钟同步

      插接到底座时与 iPod/iPhone/iPad 建立自动时钟同步

      连接和插接底座时，此底座系统会在几秒内自动使时钟与您的 iPod/iPhone/iPad 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。

      工作日/周末闹钟设置打理您的生活习惯

      工作日/周末闹钟设置打理您的生活习惯

      这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。

      可插接 iPod/iPhone，即使其在保护套里

      可插接 iPod/iPhone，即使其在保护套里

      设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您可以体会到真正无拘无束的音乐享受。

      让 iPod/iPhone/iPad 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒

      让您最喜爱的音乐将您唤醒。从 iPod/iPhone/iPad 中选择您喜爱的电台或舒缓的旋律，感受不一样的早晨时光。时钟开始轻柔地播放您选择的音乐，然后逐渐增加音量，直至达到您选择的音量级别。现在您完全可以控制您醒来的方式，开始您美好的一天。

      技术规格

      • iPad 兼容性

        兼容
        iPad

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone
        • iPhone 三代
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod Touch
        • iPod Touch 二代
        • iPod touch 第 3 代
        • iPod touch 第 4 代
        • iPod Nano 第 1 代
        • iPod Nano 第 2 代
        • iPod Nano 第 3 代
        • iPod Nano 四代
        • iPod nano 五代
        • iPod nano 第 6 代
        • iPod 第 5 代
        • iPod Classic
        • iPod mini

      • 音频播放

        底座播放模式
        • 快进和快退
        • 菜单，向上和向下
        • 下一首和上一首曲目
        • 播放和暂停

      • 调谐器/接收/发送

        调谐波段
        FM
        自动数字调谐
        预设电台
        20
        天线
        FM 天线
        调谐增强
        自动存储

      • 便利性

        闹钟
        • 双闹钟时间
        • 蜂鸣器闹钟
        • 无线电警报
        • iPod Alarm
        • 重复响铃（停顿）
        • 温和叫醒
        • 定时关机
        时钟
        数字
        显示屏类型
        LCD 液晶显示屏
        充电设备
        • iPad
        • iPhone
        • iPod

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2 x 5W
        声音系统
        立体声
        音量控制
        音量控制上/下
        音效增强
        • 数码音效控制
        • 动态低音增强

      • 扬声器

        内置扬声器
        2
        扬声器驱动
        钕磁铁系统
        扬声器类型
        低音反射扬声器系统

      • 连接

        MP3 Link
        3.5 毫米立体声线路输入

      • 功率

        主电源
        电源
        100-240 伏交流，50/60 赫兹
        备用电池
        AAA（不包括）

      • 附件

        随附的附件
        • 用户手册
        • 保修证书
        • 遥控器
        • 3.5 毫米立体声线路输入电缆

      • 尺寸

        外箱宽度
        330  毫米
        外箱高度
        351  毫米
        外箱厚度
        243  毫米
        外箱数量
        2
        外箱重量
        5  千克
        包装宽度
        321  毫米
        包装高度
        170  毫米
        包装厚度
        232  毫米
        重量（含包装）
        2.4  千克
        产品宽度
        263  毫米
        产品高度
        114  毫米
        产品厚度
        165  毫米
        重量
        1.4  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 3.5 毫米立体声线路输入电缆
      • 说明书

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