包装盒中的其他物品
- 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 说明书
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
铝制机壳不仅具有重量轻、耐高温等特点，其还可以提供较高的强度和硬度及良好的抗腐蚀性。
只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。
让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒，开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低，不能将您唤醒；或是高得让您感觉不适，粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量，轻柔地将您从睡梦中叫醒。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
连接和插接底座时，此底座系统会在几秒内自动使时钟与您的 iPod/iPhone/iPad 同步。有了这种便利功能，您无需手动设置时间。
这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式，具有双重闹铃功能，允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间，甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间，也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间，在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置，这项便利功能都可为您节省时间，使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。
设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您可以体会到真正无拘无束的音乐享受。
让您最喜爱的音乐将您唤醒。从 iPod/iPhone/iPad 中选择您喜爱的电台或舒缓的旋律，感受不一样的早晨时光。时钟开始轻柔地播放您选择的音乐，然后逐渐增加音量，直至达到您选择的音量级别。现在您完全可以控制您醒来的方式，开始您美好的一天。
iPad 兼容性
iPhone 兼容性
iPod 兼容性
音频播放
调谐器/接收/发送
便利性
声音
扬声器
连接
功率
附件
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